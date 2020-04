Power, precisie, torinstinct: geniet nog eens van de mooiste Serie A-goals van Romelu Lukaku Redactie

06 april 2020

13u09

Bron: Dugout 0

Wanneer (en of) de bal dit seizoen weer zal rollen in de Serie A is niet duidelijk. Wat wél zeker is, is dat Romelu Lukaku sowieso zal kunnen terugblikken op een prima debuutjaar in het shirt van Inter. De Rode Duivel scoorde 23 officiële goals, waarvan 17 in de Italiaanse hoogste afdeling. Hierboven kunt u Lukaku’s vijf mooiste goals in de Serie A nog eens bekijken.

Italiaanse bondsvoorzitter: “Volledige stopzetting zou lawine aan rechtszaken opleveren”

Sinds 9 maart wordt in Italië niet meer gevoetbald. Het land is door het coronavirus zeer hard getroffen, met nu bijna 16.000 doden. Maar volgens Gabriele Gravina, de voorzitter van de Italiaanse voetbalfederatie, is een volledige stopzetting van de competitie geen optie. “Dat zou alleen al een lawine aan rechtszaken opleveren van alle betrokken partijen en mensen, die zich door die beslissing beschadigd en benadeeld voelen. Bijvoorbeeld van clubs die moeten degraderen of van teams die naast Europees voetbal grijpen. De Serie A zou dan alleen nog maar in de rechtbanken plaatsvinden.”