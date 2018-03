Positieve cijfers in Serie A, maar niet bij de rossoneri: AC Milan, de vergane glorie Valerie Hardie

26 maart 2018

16u42 0 Serie A Geld maakt niet gelukkig? Maak dat AC Milan maar wijs. Hun sportieve teloorgang ging de afgelopen jaren hand in hand met hun financiële verval. Terwijl de clubs uit de Serie A samen voor het eerst in 18 jaar nog eens uit het rood raken, zo meldt la Gazzetta dello Sport vandaag, toont Milan zich de slechtste leerling van de klas, met een verlies van 74,9 miljoen euro. Worden de rossoneri ooit weer de grootmacht die ze minder dan tien jaar geleden nog waren?

Laat ons 2011 als ijkpunt nemen. Of misschien beter als keerpunt. AC Milan won dat jaar z'n achttiende scudetto. Met Massimiliano Allegri aan het roer, in zijn eerste jaar bij de rossoneri. Kampioen op zijn 43ste, alleen Roberto Mancini was een jaartje jonger toen hij in 2006 Inter Milaan naar de landstitel leidde. De toekomst leek Allegri en zijn manschappen toe te lachen - tot hij een fatale keuze maakte.

