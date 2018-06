Politie houdt negen personen aan voor corruptie rondom toekomstig stadion AS Roma LPB

13 juni 2018

15u57

Bron: afp 0 Serie A De Italiaanse politie heeft vandaag negen personen aangehouden, waaronder enkele lokale politici en ondernemers, in een corruptiezaak rond de bouw van het nieuwe voetbalstadion van AS Roma. Het parket van Rome wilde enkel het onderzoek bevestigen. De club van Radja Nainggolan is op geen enkele manier betrokken.

De zaak spitst zich toe op bouwondernemer Luca Parnasi, die ervan verdacht wordt enkele lokale politici te hebben omgekocht om zo enkele administratieve stappen te versnellen. Drie personen werden veroordeeld tot huisarrest. Een voormalig hoofd van de stadsplanning van de stad Rome en zijn zoon zouden 25.000 euro hebben ontvangen voor onbestaande prestaties. Een advocaat die betrokken was bij de onderhandelingen, zou met zijn kabinet opdrachten hebben ontvangen ter waarde van 100.000 euro.

AS Roma verkreeg in december 2017 groen licht van de Italiaanse autoriteiten voor de bouw van een nieuw stadion. Het hoopt het stadion te kunnen openen bij de start van het seizoen 2020-2021. Het stadion, met een capaciteit van 55.000 toeschouwers, zou gebouwd worden in Tor di Valle, een wijk in het zuidwesten van de Italiaanse hoofdstad. Momenteel deelt Roma, samen met stadsrivaal Lazio, het Stadio Olimpico, een veel groter maar ook veel ouder stadion.