Ploegmaat Perotti: "Het is tijd voor enkele wetenschappelijke tests op Nainggolan" Glenn Van Snick

12u42

Bron: Football Italia, espnfc 0 AFP Serie A Vorige week nog in de tribune door een liesblessure, gisteren met een knappe schuiver aan het kanon in de Romeinse derby. Radja Nainggolan gaf opnieuw zijn visitekaartje af. Niet enkel aan bondscoach Martínez, ook aan zijn trainer én ploegmakkers bij AS Roma: "'Il Ninja? Eerder een superheld"

"Nainggolan had echt last van zijn lies", vertelde trainer Eusebio Di Francesco na de 2-1-zege tegen de grote rivaal. Toch pakte Nainggolan ook gisteren uit met een fenomenale prestatie én een doelpunt via zijn handelsmerk. Even drijven, opkijken en een hoek uitkiezen. Onze landgenoot zette met een lage pegel de 2-0 op het bord. "Maar door zijn ongelofelijke wilskracht kon hij toch spelen, ondanks de pijn. Ze noemen hem een ninja, maar hij is eigenlijk een superheld", aldus de leermeester.

Mooie woorden, en ook ploegmakker Diego Perotti wist geen blijf met de superlatieven. "Ik weet niet waar het lichaam van Nainggolan van gemaakt is, maar elke keer hij geblesseerd is, raakt hij zó snel opnieuw fit. Ik denk dat het tijd wordt om enkele wetenschappelijke tests uit te voeren. Want volgens mij is hij onmogelijk een mens."

Nainggolan zelf bleef er eerder rustig onder. "Ik probeer mijn ploeggenoten gewoon altijd te helpen waar ik kan", aldus de middenvelder. "We toonden een goede spirit op het veld en willen die elke wedstrijd brengen."

