Pjanic schiet matig Juventus naar overwinning tegen Brescia

24 september 2019

22u55 0 Brescia BRE BRE 1 einde 2 JUV JUV Juventus Serie A Neen, Juventus verkeerd niet in zijn beste vorm. Het kwam - net als vorig weekend tegen Hellas Verona - vroeg op achterstand. Maar via een owngoal van Chancellor en een rake knal van Miralem Pjanic zegevierde de ‘Oude Dame’ met 1-2.

Voor Juventus - zonder de geblesseerde Cristiano Ronaldo - kon de wedstrijd niet slechter beginnen. Na vier minuten kwam Brescia, waar niemand minder dan Mario Balotteli zijn debuut maakte, op voorsprong. Alfredo Donnarumma tekende voor de 1-0 - een schot in de korte hoek. Juventus speelde matig en had een portie geluk nodig om op gelijke hoogte te komen. Jhon Chancellor werkte een hoekschop van de Italiaanse kampioen in eigen doel. Jammer voor Brescia, Juve haalde opgelucht adem.

Na de pauze zette Juventus de scheve situatie helemaal recht met dank aan Miralem Pjanic. De Bosniër nam een afvallende bal op de slof en knalde in de linkerbenedenhoek binnen. Heerlijk doelpunt en goed voor de drie punten.

De doelpunten:

GOAAL I Eerste doelpunt van de avond : Donnarumma opent de score voor Brescia! 😳

1️⃣- 0️⃣ #BresciaJuve 🇮🇹





GOAL I Daar is de gelijkmaker van Juventus! 🎯





GOAL I Pjanic neemt hem op de slof en scoort! 😍



