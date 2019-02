Pact van Radja Nainggolan werpt eerste vruchten af: “Op mijn 30ste kan die houding niet langer” GVS

10 februari 2019



Dat Radja Nainggolan (30) zich na een periode vol akkefietjes wil herpakken, kon u vrijdag HIER al lezen. Dat hard labeur werpt nu ook zijn eerste vruchten af, want de Inter-middenvelder tekende gisteren tegen Parma voor de enige assist van de partij en toonde weer grinta als vanouds. "Ik begon mezelf vragen te stellen."

Het duurde tot minuut 80 eer de Nerazzurri tegen Parma de ban konden breken, met Nainggolan in de rol van aangever. 0-1 bleek voldoende voor de zege. Achteraf was het vooral de prestatie van ‘Il Ninja’ die bleef nazinderen in de Italiaanse media. Eind vorig jaar maakte hij het nog bont, na een pact te sluiten met Inter raasde hij vier kilogram lichter opnieuw over het veld. “De Belgische middenvelder is terug aan het racen. We zien weer ‘een Nainggolan’”, klonk het in La Gazzetta dello Sport.

Bij het Italiaanse Sky Sport Italia gaf de ex-Rode Duivel zelf meer uitleg. “We sloten inderdaad een deal. Ik begon mezelf vragen te stellen. De eerste maanden van het seizoen was ik nooit de volledige 100 procent. Er waren problemen die niets met voetbal te maken hadden. Voor mijn dertigste hechtte ik dan ook weinig belang aan mijn houding naast het veld. Maar ik besef nu dat dit op deze leeftijd niet meer kan. Samen met de club hebben we beslist om een gedetailleerd pad uit te stippelen, want ik weet dat ik iets verkeerd heb gedaan. De details van dat pact blijven binnenkamers, maar ik wil iets terugdoen voor de club die veel voor mij betekent. Ik probeer me nu volledig te geven.”