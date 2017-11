Origi aan het kanon - Geweldige streep Asensio voor Real - ook Januzaj trefzeker - Roma dankt Nainggolan na assist Redactie

Real knoopt weer aan met zege

Real Madrid heeft zich herpakt na de nederlagen tegen Girona en Tottenham. Thuis tegen Las Palmas werd het 3-0, zodat de Koninklijke terug op 4 en 8 punten komt van respectievelijk Valencia en FC Barcelona. Even voor de pauze kopte Casemiro, woensdag op Wembley na de pauze als verdediger nog dolgedraaid door Dele Alli en co, van dichtbij raak na een hoekschop. Even voor het uur haalde Marcos Asensio zijn geweldige linker boven. Doelman Lizoain bokste weg, waarna de aanvaller vanop ruimte afstand een perfecte streep richting winkelhaak trok. Cristiano Ronaldo scoorde niet, maar was wel goed voor de assist voor de 3-0 van Isco een kwartier voor tijd. Volgende speeldag staat de derby tussen Atlético en Real Madrid op het programma.

Scorende Januzaj viert met Sociedad

Real Sociedad heeft zich op de elfde speeldag van de Spaanse Primera Division niet laten verrassen door Eibar. Het team uit San Sebastian versloeg in eigen stadion de staartploeg met 3-1. Adnan Januzaj pikte bij Sociedad zijn doelpunt mee. Via José (12.), Januzaj (28.) en Oyarzabal (46.) voetbalde de thuisploeg een 3-0 voorsprong op het scorebord. Eibar kwam nadien niet meer verder dan een tegendoelpunt van Jordán (72.).

Sociedad staat op de zevende stek en telt zeventien punten. Eibar (8 punten) blijft zeventiende. Januzaj en co trekken op de volgende speeldag naar Girona, de nummer tien in de stand.

Origi schenkt Wolfsburg een punt

Divock Origi en Koen Casteels mochten bij Wolfsburg aantreden tegen Hertha Berlijn op de elfde speeldag in de Duitse Bundesliga. Origi scoorde en leek zijn ploeg de driepunter te schenken, maar Casteels kon de gelijkmaker in het slotkwartier niet verhinderen.

Ibiševic opende al in de eerste minuut de score voor Hertha, twintig minuten later liet Gomez een gouden kans onbenut: zijn penalty strandde op de lat. Vijf minuten voor de pauze kon Wolfsburg via Malli dan toch tegenscoren en enkele tellen later schoot Gomez zijn ploeg zelfs op voorsprong. Een kopbal van de Nederlander Karim Rekik in de 53ste minuut bracht de Berlijners weer op gelijke hoogte. Pal op het uur kregen de Wolven een hoekschop; de bal belandde na een bots op de borst van Origi, die het leer tot zijn eigen verbazing zomaar binnen kon lopen. In de 83ste minuut schoot Davie Selke de bal uit de rebound in de linkeronderhoek: keeper Casteels geklopt, en de bordjes weer gelijk. Met het gelijkspel schieten beide ploegen weinig op: Wolfsburg blijft veertiende met elf punten, Hertha Berlijn staat elfde met veertien punten.

Napoli verspeelt dure punten

Napoli heeft op de twaalfde speeldag van de Italiaanse Serie A dure punten verloren. Het kwam op het veld van Chievo niet verder dan 0-0. Dries Mertens speelde de hele partij in de Napoli-aanval, maar kon de opening niet forceren. Aan de overzijde viel Samuel Bastien een kwartier voor tijd in. Napoli (32 punten) blijft ondanks het puntenverlies leider, met een punt meer dan Juventus dat thuis erg veel moeite had met de puntenloze hekkensluiter Benevento (2-1). Ciciretti zorgde voor de verrassende 0-1 bij de pauze, rond het uur trokken Higuain en Cuadrado de scheve situatie recht.

Fiorentina en AS Roma trakteerden de fans op zes goals (2-4). Gerson (5' en 30') bracht Roma op voorsprong, maar de thuisploeg kwam via Veretout (9') en Simeone (39') telkens snel op gelijke hoogte. Manolas (50') en Perotti (87'), op aangeven van Radja Nainggolan, zorgden toch voor de Romeinse zege. De Rode Duivel maakte de negentig minuten vol. Roma staat met 27 punten op een vijfde plaats en nadert tot op 3 punten van nummer 3 Inter, dat eerder op zondag op 1-1 bleef steken thuis tegen Torino. Eder wiste in de slotfase de 0-1 van Falque uit.

Het duel tussen Lazio Roma en Udinese kon niet afgewerkt worden door de hevige regenval in de Italiaanse hoofdstad. Jordan Lukaku zou bij de thuisploeg op de bank beginnen. Een nieuwe datum voor de partij ligt nog niet vast.

Geen Engels bij Olympiakos

In de Griekse Super League kende Olympiakos Piraeus op de tiende speeldag geen problemen met hekkensluiter Platanias (5-1). Pardo (2' en 90'), Botia (19'), Cissé (32') en Ansarifard (68', pen.) troffen raak voor de thuisploeg. Invaller Papanikolaou (88') lukte tussendoor de eerredder. Silvio Proto stond bij Olympiakos de hele partij in doel, zijn teammaat Vadis Odjidja verliet achttien minuten voor tijd het terrein. Björn Engels en Guillaume Gillet stonden bij het team uit Piraeus niet op het wedstrijdblad. Olympiakos staat in de stand op de vierde plaats met zeventien punten. Atromitos is de verrassende leider in Griekenland met drie punten meer.

Genoa zet coach buiten

Genoa heeft zijn trainer Ivan Juric de laan uitgestuurd. Genoa staat na twaalf speeldagen op de op twee na laatste plaats in de Serie A. Genoa kon dit seizoen nog maar eenmaal winnen en telt zes punten. De derbynederlaag tegen stadgenoot Sampdoria (0-2) van zaterdag was het verlies te veel voor Juric.

De 42-jarige Kroaat begon begin vorig seizoen als coach van Genoa. In februari van dit jaar werd hij aan de kant geschoven na tegenvallende resultaten. Maar onder zijn opvolger Andrea Mandorlini liep het nauwelijks beter en Juric ging in april opnieuw aan de slag bij de club. Juric is een voormalig Kroatisch international en ex-speler van Genoa. In Italiaanse media circuleert de naam van Davide Ballardini als opvolger. De 53-jarige Italiaan leidde het team al tweemaal in het verleden.

