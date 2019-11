Op zoek naar extra steun en wisselmogelijkheden voor ‘Big Rom’: Inter denkt nu ook aan Dries Mertens



Kristof Terreur

10 november 2019

16u57 0 Serie A Antonio Conte loopt het rijtje gewoon af. Onder meer Dries Mertens staat op het lijstje versterkingen bij Inter als extra optie in steun van Lukaku. De optie wordt bestudeerd. Interesse die uitmondt in een concreet voorstel?

De smeekbede van Conte om versterking krijgt misschien straks toch gehoor. Sportief directeur Beppe Marotta loopt de opties af. Een naam die opduikt op een van de lijstjes, zo wordt binnen Inter bevestigd, is die van Mertens. Het hoeft niet te verbazen.

Conte komt altijd uit bij spelers die hij in het verleden al eens heeft proberen binnenhalen: Lukaku, Suárez, Dzeko,... Drie jaar geleden probeerde de Italiaanse coach, toen nog in dienst van Chelsea, hem naar Londen te halen. Mertens besliste uiteindelijk om bij Napoli te blijven en tekende een nieuwe overeenkomst.

Mertens is straks einde contract bij zijn club. In januari kan hij in principe al elders tekenen met het oog volgend seizoen. Napoli wil hem graag langer vastleggen, maar niet tegen om het even welke prijs. Zijn excentrieke voorzitter Aurelio De Laurentiis wil dat hij, gezien zijn leeftijd, inlevert. Momenteel verdient hij circa vier miljoen euro netto.

Volgens de ‘Corriere’ en ‘Gazzetta dello Sport’ kan Mertens straks in Milaan 6 miljoen euro gaan verdienen, maar dat wordt ontkend. De echte gesprekken zijn nog niet opgestart, klinkt het bij Inter. Eerst moeten de slaagkansen worden afgewogen. Bovendien keert Alexis Sánchez, huurling van Man United, in januari terug uit blessure. Is Mertens, die 33 wordt, al een zware investering waard in de volgende transferperiode?

Voor volgend seizoen heeft Inter ook Vertonghen op een lijst van mogelijke opties staan. De Rode Duivel is einde contract in juni.