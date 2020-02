Op één goal van clubrecord: Dries Mertens matchwinnaar voor Napoli tegen Cagliari ABD

16 februari 2020

19u54 0 Cagliari CAG CAG 0 einde 1 NAP NAP Napoli

Weer een stap dichter bij het clubrecord. Dries Mertens heeft zich gekroond tot matchwinnaar voor Napoli tegen Cagliari. Iets voorbij het uur zette de Rode Duivel zelf een aanval op. Enkele tellen later kreeg hij de bal weer toegespeeld in de zestien van Cagliari, Mertens kapte zich vrij en krulde daarna héérlijk in doel. Paal binnen. Knap doelpunt. 0-1 was ook meteen de eindstand. Voor Mertens was het zijn elfde treffer van het seizoen. Én, belangrijker: de teller van Mertens bij Napoli staat nu op 120 stuks. Nog één goal en hij evenaart het clubrecord van Marek Hamsik. Napoli’s beste schutter ooit worden, is hét grote doel van Mertens.

Dankzij Mertens klimt Napoli in de stand naar een - nog steeds teleurstellende - achtste plaats.

GOAL | Dries Mertens opent de score! 😍🇧🇪



0️⃣-1️⃣ #CagliariNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/RxbSKb1Oez Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link