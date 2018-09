Ook zijn retro gaat volledig de mist in: Ronaldo ondanks 23 schoten op doel nog altijd zonder goal in de Serie A Hans Op de Beeck

02 september 2018

07u00 0 Serie A In de Serie A is niet de derde opeenvolgende zege van Juventus het nieuws, wel het feit dat Cristiano Ronaldo (33) ook in zijn derde match voor de 'Oude Dame' niet scoorde. Of wanneer een speler groter is dan een club.

Ronaldo *just* mistimes the scissor kick pic.twitter.com/CPs8FbZKNz Para(@ Paracelsus) link

Zeven goals heeft Juventus al gemaakt dit seizoen door zes verschillende spelers. Maar nog steeds geen Ronaldo. Nochtans doet CR7, alles behalve slecht spelend, er werkelijk alles aan om zich in de harten van de tifosi van Juventus te spelen. De Portugees werkt hard, creëert ruimte voor de ploegmaats... alleen in de zestien wil het niet lukken. 23 keer trapte hij al op doel in die drie matchen, geen speler ging meer zijn kans in de top vijf van de Europese competities. Tien pogingen meer zelfs dan het nummer twee... Ook met een spectaculaire omhaal lukte het gisteravond niet in Parma, zoals hij vorig seizoen wél scoorde in het Juventus Stadium toen hij met Real Madrid er op bezoek kwam in de kwartfinales van de Champions League. Een doelpunt dat hem applaus opleverde van de Juve-fans, wat hem deels mee overstag deed gaan deze zomer Real te verlaten voor de 'bianconeri'.

Descripción gráfica del nivel de Cristiano Ronaldo en la Juventus #ElInventoDelMarketing pic.twitter.com/ES7rhUVtLe 🅰ntonio De 🅱iase ®(@ tonydebiase_1) link

Juventus won na zeges tegen Chievo en Lazio nu met 1-2 bij promovendus Parma. De Ivoriaan Gervinho, gewezen aanvaller van Beveren, maakte een vroege goal van Mandzukic op voorzet van Cuadrado nog ongedaan. Juve had het niet onder de markt: net daarvoor trapte Stulac een vrije trap tegen de deklat voor Parma, dat zijn laatste match tegen Juve in 2015 nog met 1-0 gewonnen had. Dat seizoen volgde naast de degradatie ook het bankroet, waarna de club mocht herstarten in de vierde klasse. Drie opeenvolgende promoties volgden. Maar Matuidi stuitte de opmars van de ex-club van Georges Grün nog voor het uur met de winner na een assist van weer Mandzukic.

GOAL | @MATUIDIBlaise vindt een gaatje en scoort! @juventusfc staat weer op voorsprong.



1️⃣-2️⃣

🇮🇹#ParmaJuve pic.twitter.com/wmAGbObokg Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @GervinhOfficial bekroont een goed eerste halfuur met een goal!



1️⃣-1️⃣

🇮🇹#ParmaJuve pic.twitter.com/zKFYTgeVAw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Een vroeg doelpunt in het Stadio Ennio Tardini!



0️⃣-1️⃣

⚽@MarioMandzukic9

🇮🇹#ParmaJuve pic.twitter.com/2PDLpVRy3K Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Maar opnieuw dus een frustrerende avond voor Ronaldo als afwerker, zeker toen hij een goeie kans naast trapte en ook doelman Luigi Sepe hem de kaas van het brood at. "Ronaldo ondervindt hoe moeilijk de Serie A is, al speelde hij een goeie match", vond Juventus-coach Allegri. "De internationale break zal hem scherper maken. Hij is 's werelds beste speler en hij wil kost wat kost scoren. Het komt er nu vooral op aan kalm te blijven, dan zullen die goals wel veelvuldig vallen."

Alsof de duivel ermee gemoeid is (of net niet?), scoren in La Liga zijn ex-ploegmaats Gareth Bale en vooral Karim Benzema aan de lopende band voor Real Madrid. Drie goals in drie voor de Welshman, vier zelfs al voor de Franse spits. Zelfs Sergio Ramos zit aan twee stuks. Vergelijkingen die zeker op de sociale media veel en graag gemaakt worden. In Madrid kende Cristiano trouwens nooit een periode waarin hij niet scoorde in vier matchen. Extra druk dus op zijn volgende wedstrijd na de interlandbreak, thuis tegen Sassuolo. Al hoeven ze in Turijn niet te vrezen: in september komt ook de Champions League er weer aan. En die brengt steevast het roofdier in Cristiano naar boven. Nog een laatste statistiekje: vorig seizoen trof Ronaldo in La Liga pas voor het eerst raak na 28 schoten op doel... om er uiteindelijk 26 in 27 matchen te maken. De man warmt dus gewoon nog even op, niet?

Goals from Bale and Benzema in the first three rounds of La Liga:



2014-15: 2



2015-16: 4



2016-17: 2



2017-18: 1



2018-19: 7 MisterChip (English)(@ MisterChiping) link

Cristiano Ronaldo has played 270 minutes in Serie A, in that time he's played vs:



Chievo - A side who finished 13th, with a goal difference of -23.



Lazio - A side who conceded 70 goals in all competitions.



Parma - A side who played in Serie D in 2016.



He's yet to score. pic.twitter.com/Ua21BkBTV7 bet365(@ bet365) link