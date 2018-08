Ook Sampdoria kondigt komst Ronaldo aan... Al is het niet meteen wat het lijkt MDB

03 augustus 2018

Straks lopen er niet één, maar wel twee Ronaldo's rond in de Serie A. Cristiano Ronaldo krijgt in de Italiaanse eerste klasse namelijk het gezelschap van Ronaldo Vieira. Die zijn nieuwe club Sampdoria wilde maar al te graag een graantje meepikken van de opvallende transfer van 'CR7' naar Juventus. De ploeg van Dennis Praet kondigde de komst van de 20-jarige Engelsman aan door 'Ronaldo' flink in de verf te zetten. Niet alleen de naam, ook de grafische voorstelling op Twitter is haast identiek. Of Ronaldo Vieira ook zo veel indruk zal maken zoals zijn naamgenoot moet nog blijken. Hij komt alvast over van Leeds.