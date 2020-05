Ook in Italië groen licht: Serie A krijgt toestemming om vanaf 20 juni te hervatten MXG

28 mei 2020

19u48 0 Serie A Na Duitsland, Na Duitsland, Spanje (8 juni) en Engeland (17 juni) zijn ze er ook in Italië uit. De Serie A hervat op zaterdag 20 juni. Dat is vandaag beslist op een vergadering met onder meer de minister van Sport, Vincenzo Spadafora. In Italië moeten nog twaalf speeldagen afgewerkt worden.

‘La Serie A riparte’, klinkt het in de Italiaanse media, of ‘De Serie A herneemt’. De videoconferentie tussen de minister, de voetbalbond, de liga’s, spelers, coaches en scheidsrechters duurde niet langer dan een uur. Het voorstel gaat nu nog ter goedkeuring richting de Italiaanse premier Conte. In Italië werd eerder al beslist dat er voor 14 juni geen sportwedstrijden georganiseerd mochten worden. Bij de stopzetting op 9 maart moesten in de Serie A nog vier wedstrijden van de 26ste speeldag afgewerkt worden.

Spadafora heeft bij de Italiaanse premier dan ook het voorstel ingediend om de Serie A al op zaterdag 13 juni te mogen hervatten. Dan kunnen die vier wedstrijden van de 26ste speeldag afgewerkt worden. De week erna (op zaterdag 20 juni) kan iedereen dan gelijk beginnen aan speeldag 27.

Er staan in Italië nu nog 12 speelrondes op de kalender. Juventus leidt de debatten met 63 punten, eentje meer dan Lazio Roma. Het Inter van Romelu Lukaku volgt als derde met 54 punten.

