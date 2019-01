Ontdekt op videobeelden, nu de gehoopte verlosser van AC Milan: wie is Krzysztof Piatek (23), de Poolse RoboCop die overal raak schiet? GVS

30 januari 2019

17u41 0 Serie A Genoa ontdekte hem op videobeelden en hield er liefst 35 miljoen aan over. Krzysztof Piatek (23) zadelde gisteren Dries Mertens met een serieuze kater op en moet de grote verlosser van AC Milan worden. “Dit is pas het begin, hoor.” Maak kennis met de Poolse RoboCop die altijd en overal raak schiet.

“Ik had dit wel verwacht.” Met twee goals knikkerde Krzysztof Piatek op eigen houtje Dries Mertens uit de Italiaanse beker. En dat bij zijn debuut voor AC Milan. Het merendeel zou verbaasd zijn over de eigen glansprestatie, maar Piatek vond het de normaalste zaak van de wereld. “Ik had een avond als deze wel verwacht. Ik wist dat ik klaar was en dat heb ik bewezen met mijn twee goals. Maar dit is pas het begin, hoor.”

Bij de Rossoneri wrijven ze zich in de handen. De Milanese club legde vorige week 35 miljoen euro op tafel om de 23-jarige Pool los te weken bij de Serie A-collega’s van Genoa. De oudste Italiaanse voetbalclub boekte zo op een halfjaar tijd liefst 30 miljoen euro winst, want het plukte in juli van vorig jaar Piatek bij het Poolse Cracovia weg voor slechts 4,5 miljoen. Opmerkelijk detail: Genoa-voorzitter Enrico Preziosi zag Piatek in de zomer van 2018 enkel aan het werk op videobeelden. “Ik wilde hem er absoluut bij nadat ik een aantal video’s van hem had gezien. Ik ga eerlijk zijn: niemand van onze club zag hem live aan het werk. De dag nadat ik de videobeelden had bekeken, rondde ik zijn transfer al af.”

RoboCop

Een gouden zet, want in de eerste zes competitieduels scoorde de aanvaller acht keer. Daarmee brak hij het Serie A-record van legende Andrei Shevchenko, die in 1999 zeven keer raak knalde in zijn eerste zes optredens. “Piatek staat voor een fantastische toekomst, dat zie je nu al”, gaf de Oekraïner gisteren zijn oordeel. De telefoon in Genoa stond deze wintermercato roodgloeiend door de interesse, uiteindelijk kwam AC Milan - niet toevallig de droomclub van Piatek - als winnaar uit de bus.

In de Italiaanse media werd Piatek snel vergeleken met diens landgenoot Robert Lewandowski. Ook hij werd voor een prikje uit de Poolse eerste klasse weggehaald, het vervolg is bekend. “Hij is zeer sterk met het lichaam, technisch meer dan oké en hij houdt ervan in de ruimtes te duiken. Maar voor mij is hij RoboCop. Zonder veel woorden speelt hij alles kapot”, vertelde Milan-trainer Gennaro Gattuso over z’n nieuwste aanwinst. Zelf wordt Piatek het liefst vergeleken met een andere goaltjesdief. “Op het veld denk ik continu na over mijn positie. Er was eens een aanvaller die de bal aantrok: Pippo Inzaghi. Zo wil ik zijn.”

Bommenwerper

Toch is er ook enige gelijkenis met de sciencefictionrobot. Toen de goals zich in Genoa opstapelden, leverde hem dat de bijnaam ‘Bommenwerper’ op. Poolse media vertaalden dat ietwat knullig naar ‘De man die schiet’, waardoor zijn vreugdegebaar na elke goal geboren was. Piatek was immers zo gevleid, dat hij nu bij elke viering een schietgebaar met z’n vingers nabootst. Knallen en schieten dus - waar hij o zo goed in is.

Na één match staan de mensen in San Siro al op de banken. Hij wordt gebombardeerd tot de held die AC Milan na enkele zwalpende jaren moet verlossen en naar prijzen moet loodsen. Daags na de knalprestatie werd de spits vandaag aangeklampt door honderden Milanese fans voor een foto en handtekening. Toch vond Piatek nog de tijd om met zijn verloofde Paulina een kiekje te maken aan het symbolische Piazza Gae Aulenti. “De toekomst van AC Milan”, schreef La Gazzetta dello Sport bij het beeld.