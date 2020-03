Ongewone beelden: Mertens speelt niet, dus schiet de kuisploeg van Napoli in actie MVS

05 maart 2020

06u40 0

Fare una virtù della necessità, van de nood een deugd maken. Dat moeten ze in Napels gedacht hebben. De wedstrijd Napoli-Inter van vanavond werd immers uitgesteld als gevolg van het coronavirus. Daarop zijn ze in het San Paolo Stadion van Napels als bezetenen aan het schrobben gegaan. Elk hoekje werd ontsmet en gesteriliseerd, tot de kleedkamers toe. Dat leverde ongewone beelden op. Ook die andere terugwedstrijd in de Coppa Italia, Juventus-Milan, ging gisteren om dezelfde reden al niet door.