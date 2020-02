Nummer 121! Met een prachtige goal tegen het grote Barcelona kroont laatbloeier Mertens zich tot gedeeld topschutter Napoli KTH

25 februari 2020

21u33 4 Serie A Een stapje dichter bij dat grote doel. Dries Mertens is nu gedeeld officieel topschutter aller tijden van Napoli. Uitgerekend tegen het grote FC Barcelona maakte de Rode Duivel z’n 121ste goal, e en laatbloeier die pas drie jaar geleden zijn neus voor goals ontdekte. Een stapje dichter bij dat grote doel. Dries Mertens is nu gedeeld officieel topschutter aller tijden van Napoli. Uitgerekend tegen het grote FC Barcelona maakte de Rode Duivel z’n 121ste goal, en wat was het een pareltje . Een evenaring van het aantal treffers dat Marek Hamsik voor de club uit Napels scoorde. Mertens:

Bij Napoli hopen ze stiekem dat hij zich nog bedenkt. Gesprekken over een nieuw tweejarig contract liggen al een tijdje stil. Het is een teken aan de wand. Alles wijst op dit moment op een afscheid van Dries Mertens, na zeven jaar op San Paulo, maar liever doet hij dat langs de grote poort. Als topschutter aller tijden dus.

Nota bene in de Champions Leaguematch tegen het grote FC Barcelona hees hij zich vanavond naast Marek Hamsik. Op een pass van Zieliński plaatste hij heerlijk in de bovenhoek. Net als de Slowaak heeft ook de kleine Belg nu 121 doelpunten. Boven Diego Maradona (115) en Edinson Cavani (104). In een turbulent seizoen, waar het voor hem persoonlijk ook minder draaide, weer een stapje dichter bij dat grote doel. ‘Ciro’, zoals ze hem in Napels noemen, is er al jaren een van de lievelingen. Nu heeft hij er voorgoed zijn (gedeelde) plaats in de geschiedenis.

⏱ 30’ | GOOOOOOOOOOOOLL😍

Cirooooooo Ciroooooooo Cirooooooo! 1️⃣2️⃣1️⃣ volte @dries_mertens14 😍😍😍

Siamo avanti💥

⚽ #NAPBAR 1-0



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/KbrTsQNVtS Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link

Aan volgers heeft Mertens geen gebrek. Zijn contract loopt straks af en dat maakt van hem, ondanks zijn leeftijd, een gewild target op de transfermarkt. Inter snuffelde al. Chelsea wilde hem er in januari dolgraag bij, wegens inzetbaar op verschillende posities en een neus voor goals. Manchester United dacht even aan hem, maar Napoli toonde zich onvermurwbaar. Het stuurde de geïnteresseerde clubs de boodschap dat Mertens niet te koop was. Dat kon zijn knotsgekke voorzitter Aurelio de Laurentiis naar verluidt niet verkopen aan zijn fans. Op die manier gunde hij Mertens ook zijn record.

Mertens werd pas een schutter in 2016, toen Maurizio Sarri hem in opperste nood uitspeelde als spits. 70 procent van zijn doelpunten maakte hij in de laatste drie jaar – die teller gaat straks naar 90. Van de Rode Duivels in buitenlandse loondienst kan enkel Romelu Lukaku betere cijfers voorleggen.