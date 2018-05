Nu ook officieel: succescoach Carlo Ancelotti neemt Napoli en Dries Mertens onder zijn hoede Redactie

23 mei 2018

20u24 0 Serie A Nu ook officieel: Carlo Ancelotti is de nieuwe trainer van Napoli. De Italiaanse vicekampioen, de club van Dries Mertens, bevestigde zijn komst deze avond kort nadat clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis Ancelotti's voorganger Maurizio Sarri had bedankt voor bewezen diensten.

Ancelotti zette in Napels een handtekening onder een contract voor drie seizoenen. "Ik ben heel blij en vereerd de coach te worden van een team uit zo'n unieke stad met ongelofelijke fans", zegt de Italiaan in een eerste korte boodschap.

De 58-jarige Ancelotti zat zonder club nadat hij in september werd ontslagen bij Bayern München. Hij werd genoemd als nieuwe bondscoach van zijn land, maar bedankte onlangs voor die eer. De job ging uiteindelijk naar Roberto Mancini.

In het verleden had Ancelotti topteams als Juventus, Milan, Chelsea, PSG en Real Madrid onder zijn hoede. Hij won landstitels in Italië, Engeland, Frankrijk en Duitsland en mocht al drie keer de Champions League in de lucht steken, met Milan (2003 en 2007) en Real Madrid (2014).