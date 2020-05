Nu Mertens niet komt, mikt Inter op andere grote prijsschutter: ‘El Matador’ Cavani moet concurrent worden van Lukaku KTH

24 mei 2020

08u41 0 Serie A Niet Dries Mertens, wel PSG-aanvaller Edinson Cavani (33) moet de concurrent slash nieuwe spitsbroer worden van Romelu Lukaku (27) bij Inter. Een voormalig topschutter in de Serie A en de Ligue 1 die een doelpuntenmaker scherp moet houden.

De laatste punten en komma’s in zijn nieuwe contract bij Napoli moeten nog worden gezet, maar bij Inter weten ze dat Dries Mertens’ hart in Napels ligt. De club uit Milaan verkent ondertussen andere pistes. De belangrijkste leidt naar Edinson Cavani, Uruguyaanse aanvaller die straks einde contract is bij PSG.



De voormalige topschutter in de Serie A (bij Napoli destijds) en de Ligue 1 is op zijn drieëndertigste uitgerangeerd in Parijs, maar Inter-coach Antonio Conte gelooft dat er nog een aantal extra jaren uit ‘El Matador’ kan persen. Een koopje dat extra goals moet opleveren en de andere spitsen bij het handje neemt. Waaronder ‘Big Rom’.

Cavani moet in eerste instantie Lukaku fris en scherp houden, maar Inter anticipeert zo ook op een eventueel vertrek van Lautaro Martínez. Het aanvalsmaatje van Big Rom wordt het hof gemaakt door Lionel Messi en FC Barcelona. De entourage van de Argentijn heeft al een persoonlijke overeenkomst met Barça, maar op clubniveau beloven de onderhandelingen gecompliceerd te worden.

Lautaro heeft een opstapclausule van 110 miljoen euro in zijn contract, een die enkel in de eerste weken van juli geldig is. Barcelona, dat financieel niet over de beste papieren beschikt sinds de coronacrisis, hoopt een lager bedrag af te bedisselen, desnoods door enkele spelers in ruil aan te bieden. Voor zulke contructies staat Inter momenteel niet open. Wordt vervolgd.

Mertens en Napoli staan nog altijd dicht bij een nieuwe overeenkomst, maar de afhandeling laat op zich wachten.

