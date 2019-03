Nooit eerder was Radja zo blessuregevoelig: Nainggolan ligt bij Inter 1 dag op 4 in de lappenmand SJH

08 maart 2019

06u25 0 Serie A Inter moet het weer eventjes zonder Radja Nainggolan (30) zien te rooien. Dinsdag viel hij uit op training met een scheurtje in de kuit. Gisteren was hij er niet bij in Frankfurt en ook de terugmatch haalt hij niet.

Inter stuurde het nieuws zelf de wereld in. De MRI van de linkerkuit van Nainggolan wees aan dat hij een spierscheurtje opliep. De ernst ervan werd niet verder verduidelijkt. Inter spreekt van een afwezigheid van één tot zes weken. Eerder vaag, maar Nainggolan hoopt volgende week zondag al terug te zijn voor de Milanese derby. Optimistisch van ‘Il Ninja’? Of gaat het om een piepklein scheurtje?

Het zat Nainggolan nog niet echt mee sinds hij van Roma naar Inter trok. 255 dagen is hij intussen in loondienst bij Internazionale. Door vier blessures bracht hij daar 25 procent van door in de lappenmand. Bijna exact één dag op vier. Nooit eerder was Nainggolan zo blessuregevoelig. Bij Roma miste hij amper een wedstrijd. “Het is jammer voor Radja”, wist zijn coach Luciano Spalletti. “Voor ons is het ook jammer dat we weer iemand kwijt zijn en op onze Europese lijst kunnen we hem niet meer vervangen.”

Steeds linkerbeen

Nog opvallend, de blessures treffen telkens zijn linkerbeen. In juli was hij ruim een maand out met een hamstringblessure. In oktober miste hij bijna twee weken met een probleem aan de enkel. Eind november hield die hem opnieuw 17 dagen aan de kant en deze keer is het dus de kuit die tegenpruttelt. Steeds weer aan zijn linkerbeen.

“Er hoeft niet noodzakelijk een verband te zijn tussen die vier blessures aan hetzelfde been”, zegt sportdokter Chris Goossens. “Spierscheuren treden vaak op bij overbelasting. Ik las dat Radja onlangs vier kilogram vermagerde in een maand tijd. Als je dan ook nog eens zwaarder gaat trainen, kan dat spierproblemen veroorzaken. Wanneer je suikers weglaat om af te vallen, ga je sneller over op vetverbranding en dus verzuren je spieren iets eerder. Dan moet je eigenlijk op een ander trainingsregime overstappen of je verhoogt het risico op blessures.”