Noodscenario voor Serie A ligt klaar: play-offs of algoritme moeten doorslag geven bij nieuwe stopzetting NVE

08 juni 2020

17u30

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Serie A We gaan opnieuw voetballen in Italië. Althans, dat hopen we. De Italiaanse voetbalbond (FIGC) houdt alvast rekening met een mogelijke nieuwe stopzetting. In dat geval zal de competitie worden beslist met play-offs, of - bij volledige stopzetting van het voetbal - met behulp van een algoritme.

Als alles volgens plan verloopt, beginnen ze er vrijdag terug aan in Italië. De halve finales én de finale van de Coppa Italia staan op het programma. Op 20 juni kan ook de competitie weer worden opgepikt waar die in maart was stopgezet. Nog twaalf speeldagen te gaan. Met Juventus op kop dus en Lazio als eerste achtervolger. Het Inter van Romelu Lukaku en Atalanta van Timothy Castagne bezetten plekjes drie en vier. Met een bomvol schema moet de competitie op 2 augustus afgewerkt zijn.

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) neemt echter het zekere voor het onzekere. In het geval dat de competitie toch niet kan worden afgewerkt zoals vooropgesteld, zal een noodscenario klaarliggen. Er zal dan gebruikgemaakt worden van een play-offsysteem, zowel voor de titel als de degradatiestrijd. Of er dan vier of zes teams zullen meestrijden, is nog niet geweten. 10 juli lijkt daarbij een cruciale datum te gaan worden. Als de competitie, indien opnieuw stopgezet, niet kan hervatten met play-offs na die datum, is er geen tijd meer om de competitie af te werken.

Indien ook play-offs onmogelijk blijken, en het seizoen dus per direct moet worden stopgezet, zal een ander scenario worden toegepast. Om te vermijden dat de huidige stand ook de eindstand wordt, zal via een algoritme een eindstand worden berekend. Dat algoritme neemt verschillende factoren in rekening, maar om welke dat precies zal gaan, is nog niet bekend.

Opmerkelijk: zestien van de twintig teams uit de hoogste klasse gaven enkele dagen geleden aan geen fan te zijn van de algoritmische oplossing. Een alternatief waarbij geen kampioen of degradant wordt aangewezen genoot de voorkeur. De FIGC gaat dus in tegen de wens van de clubs.