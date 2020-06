Nog wat meer God in Napels: Dries Mertens zet nu ook z’n krabbel onder muurschildering in de stad KTH

25 juni 2020

08u50 6 Serie A D e handtekening onder het contract, nu ook onder de muurschildering ter ere van de topschutter aller tijden in het Spaanse kwartier in Napels. Dries - Ciro - Mertens laat zijn sporen na in de stad.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De telefoons werden bovengehaald. Mertens is een man van de mensen. Om de eigenaars van een bar met muurschildering ter ere van hem te bedanken, trok hij woensdagavond de stad in. Onder massale belangstelling zette hij zijn kribbel onder het kunstwerk.

Net als Diego Maradona, die andere held in Napels, is Mertens er in het straatbeeld aanwezig. Tijdens de lockdown schilderde een artiest een karikatuur van Mertens op de muur van een bar in het Spaanse kwartier van de stad. Een ode aan zijn topschutter aller tijden.

Lees ook:

Hoe Dries Mertens een Napolitaan voor het leven werd (+)