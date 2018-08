Niet Ronaldo, maar wel Pjanic eiste met deze heerlijk beheerste volley hoofdrol op in eerste thuiswedstrijd van 'CR7' MDB

25 augustus 2018

19u53 1

Met de buitenkant van de rechtervoet. Het deed wat denken aan de treffer van Benjamin Pavard - dan wel met links - tegen Argentinië op het WK in Rusland. Al zette Miralem Pjanic er in Turijn wel flink wat poeier achter. De Bosniër nam tegen Lazio een tweede bal buiten de zestien heerlijk op de volley. Doelman Strakosha strekte zich nog helemaal uit, maar was eraan voor de moeite. Voor zo'n fraaie treffer keek zelfs Cristiano Ronaldo eens op. 'CR7' stond vandaag voor het eerst in het shirt van Juventus in het eigen Allianz Stadium. Hij was er dan ook op gebrand om een eerste keer te scoren.

GOALLL | @Miralem_Pjanic trapt @juventusfc enig mooi op voorsprong! 😍#JUVLAZ 1⃣-0⃣ pic.twitter.com/d64zzfW3jK Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Aan goede wil geen gebrek bij Ronaldo, aan ruimte des te meer. De wedstrijd zat goed op slot zodat het vooraan vaak dicht slibde. De Portugees deed er nochtans alles aan om zijn rekening te openen voor de 'Oude Dame'. Hij gooide zelfs enkele vingertoppen op een vliegend schot in de strijd en ook zijn kenmerkende overstapjes mochten niet ontbreken. Mario Mandzukic vergat na die fraaie actie het leer in doel te verwerken, anders had Ronaldo nu een assist beet. Wanneer 'CR7' zich iets na het uur opmaakte voor een vrije trap, gingen de smartphones in de tribunes vrolijk de lucht in. Maar dat deed ook de muur, daar waar Ronaldo de bal op mikte. Niet veel later kopte hij het leer over de Lazio-kooi. De zoektocht ging verder.

Die eerste treffer kwam steeds dichter en dichter en Ronaldo kwam stilaan helemaal onder stoom. Snel naar binnen draaien en trappen, was dit keer zijn credo. Doelman Thomas Strakosha pakte echter met een prima redding uit op het knappe schot. "Dekselse Thomas", zou Ronaldo minuten later nog een keer binnensmonds mompelen. De Portugees stond namelijk klaar om een lage voorzet in doel te tikken, maar het sluitstuk van Lazio stak er nog een hand tussen. Mandzukic, die gevolgd was, scoorde wel. Ronaldo gooide de armen lachend in de lucht. Als in: 'Het is me niet gegund vandaag'. De atleet 'CR7' kennende, zal Ronaldo niet rusten vooraleer hij de bal een eerste keer tegen de touwen heeft gejaagd. Dan maar de volgende keer.

.@Cristiano komt maar niet tot scoren ❌. Het is Mandzukic die de voorsprong verdubbelt! 🔥#JUVLAZ 2⃣-0⃣ pic.twitter.com/A4UMisx3zs Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link