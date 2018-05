Niet enkel Nainggolan, ook Praet bovenaan wenslijst Inter NP/NVK

26 mei 2018

07u00 1 Serie A Inter Milaan speelt volgend seizoen Champions League en wil daarom zijn middenveld versterken. Eén ex- en één bijna-Rode Duivel staan bovenaan de lijst: Radja Nainggolan (30) en Dennis Praet (24).

Inter Milaan weet van geen ophouden. Op verzoek van coach ­Luciano Spaletti (ex-AS Roma) heeft het andermaal zijn zinnen gezet op Nainggolan. Volgens La Gazzetta dello Sport was er al contact met zijn makelaar. Een jaar geleden, toen Spaletti Roma inruilde voor Inter, stond hij er ook al hoog op het verlanglijstje.

Spaletti volhardt evenwel: als coach van AS Roma speelde hij Nainggolan twee seizoenen terug uit als ‘trequartista’, in de rug van diepe spits Dzeko. Radja scoorde toen elf keer in de Serie A. "Radja heeft me bij Roma veel gegeven", zei de coach in het verleden. (lees onder de foto verder)

Ook Praet op de radar

Nainggolan staat niet te springen om de club te verlaten – hij is gelukkig in Rome. De vraag is evenwel: is sportief directeur Monchi bereid om Nainggolan, die in juli nog zijn contract verlengde tot 2020, te verkopen aan een rechtstreekse concurrent voor de CL-tickets? Of valt de keuze zoals verwacht op Kevin Strootman, om met die miljoenen weet te voldoen aan de Financial Fair Play? Roma zou voor 30 juni opnieuw een sleutelpion van de hand ­moeten doen, zoals dat ook in het verleden met Pjanic (Juventus) en Salah (Liverpool) het geval was. Een pijnlijk gevolg van de hoge loonlast bij de Romeinen.

Ook Praet staat ergens ­bovenaan de wenslijst van Inter. In tegenstelling tot verschillende berichten in Italië (‘Praet is rond met Juventus’) is er nog geen beslissing over zijn toekomst. Juventus is geïnteresseerd en charmeert Praet ook.

Maar Inter dringt minstens even hard aan. Niet onbelangrijk: Inter onderhoudt goede banden met de bestuurstop van Sampdoria. Aangezien de afkoopclausule (26 miljoen euro) enkel geactiveerd kan worden als een club in één keer het volledige bedrag betaalt, zal er onderhandeld moeten worden over de prijs. De relaties op clubniveau zullen dus mogelijk doorslaggevend zijn.