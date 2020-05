Niet enkel lucratief contract: Napels wil Dries Mertens tot ereburger maken KTH

20 mei 2020

Het ereburgerschap van Napels krijgt ‘Ciro’ er straks wellicht bovenop. Napoli, zijn club, is in blijde verwachting van de finale ‘ja’ van Dries Mertens op het lucratieve contractvoorstel dat ze hem overmaakten.

De gesprekken over een nieuwe overeenkomst van twee jaar liepen maandag erg voorspoedig, alleen was Napoli iets te voorbarig in het briefen van de lokale media. De Rode Duivel (33) had zijn zegen nog niet gegeven voor het nieuwe contract. Alles wijst er in elk geval op dat een finaal akkoord niet veraf is. Het voorstel van Napoli ligt financieel in het verlengde van dat van Inter. Naast het nieuw contract overweegt de stad Napels hem ook tot ereburger te maken.

