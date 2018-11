Nederlander maakte bij club van Dries Mertens kennis met donkere kant van het voetbal: “Als je niet tekent, ben je dood in Napoli” BV/YP

22 november 2018

13u41

Bron: De Volkskrant 1 Serie A Jonathan de Guzman, een 14-voudig Nederlands international, is in De Volkskrant teruggekomen op zijn passage bij Napoli. En de huidige club van Rode Duivel Dries Mertens, momenteel tweede in de Italiaanse Serie A, komt er niet bepaald goed uit. De Guzman raakte bij de Napolitanen, waar hij van 2014 tot 2017 onder contract stond, zelfs verzeild in een vechtpartij met de technisch directeur die van hem af wilde. Een reconstructie van hoe de middenvelder kennis maakte met de donkere kant van het voetbal.

De Guzman werd in 2014 door Napoli weggekocht bij Villarreal voor 7,5 miljoen euro. Hij kende in de vurige Italiaanse stad een prima eerste driekwart seizoen onder toenmalig coach Rafael Benitez. Maar toen was daar aan het eind van een interlandweek, maart 2015, ineens die mysterieuze bobbel onderaan zijn buik, die soms ook pijnlijk was. Hij vertelde het aan Napoli’s clubarts Alfonso De Nicola.

Minder koolhydraten

“Ik werd op dieet gezet, minder koolhydraten, rust pakken,” vertelt De Guzman aan onze collega’s van De Volkskrant. “Maar de pijn bleef terugkomen. MRI-scans en testen wezen niets uit. Benitez zei: ga naar een andere dokter. Maar dat mocht niet van de club, De Nicola had de macht.”

In de zomer nam hij rust, daarna zou de kwaal over moeten zijn, werd hem verzekerd. Maar bij terugkeer had hij nog steeds last. Bovendien was Benitez naar Real Madrid vertrokken, Maurizio Sarri volgde hem als coach op en er kwam ook een nieuwe sportief directeur Cristiano Giuntoli, die provincieclubje Carpi had helpen opstuwen naar de Serie A. Clubarts De Nicola had De Guzman fit verklaard. De speler wilde zich bewijzen aan de nieuwe coach en ging, zo goed en zo kwaad als dat ging, de voorbereiding op het seizoen 2015/2016 in. “Ik ben een speler met veel loopvermogen. Maar als je in plaats van meer dan 10 kilometer ineens nog maar 6 kilometer kan lopen op halve kracht, ja, dan wil een trainer je niet.”

Napoli wilde van hem af. “Ze geloofden niet dat ik nog last had. Ik kon wel lopen, maar niet aanzetten of voluit schieten. Ze dachten dat ik het verzon, dat ik me aanstelde. Dat werd zo vaak tegen me gezegd dat ik ging twijfelen aan de signalen van mijn eigen lijf. Het was sick.”

“Jij moet weg, weg, weg”

De Guzman moest van technisch directeur Giuntoli eind augustus, de laatste week dat de transfermarkt open was, naar een hotel in Milaan komen. “Ik zei dat ik de volgende dag moest trainen. ‘Nee, je blijft hier, zei Giuntoli. Jij moet weg, weg, weg.’ Ik dacht: zo praat je niet tegen mij.”

Hij moest die avond van Giuntoli in het hotel blijven. De volgende dag kwam de directeur met het net gepromoveerde Bournemouth op de proppen. De Guzman wilde niet in gesprek. “Ik wilde eerst fit worden. Giuntoli werd echt kwaad, ging op tafel slaan. Zijn assistent zei: ‘Luister als je niet tekent, wordt hij echt kwaad. Als je niet tekent ben je dood in Napoli, ga je niet meer spelen.’ De hele dag ging het zo door. Tot Giuntoli weg moest om andere deals te maken.”

De Guzman vloog de dag dáárop naar Nederland voor overleg met zijn zaakwaarnemers. Samen besloten ze dat hij eerst van die pijn moest afkomen bij Napoli, alvorens hij ergens anders zou tekenen. De middenvelder ging terug naar het trainingscomplex van Napoli. Het was inmiddels 1 september, de transfermarkt was dicht. “Ik zat in de kleedkamer en Giuntoli zei: ‘Hé pezzo di merda, stuk stront, kom eens hier’. We gingen naar de spelerslounge. Giuntoli zei: ‘Je zou weggaan, je had het beloofd’. Ik zei: ‘Ik had helemaal niks beloofd’.”

Slag in het gezicht

En toen begon het, vertelt De Guzman. “Hij sloeg ineens zo in mijn gezicht. Toen werd ik gek. We begonnen te vechten, stoelen vielen om. Mijn ploegmaat Zuniga kwam erbij, haalde ons uit elkaar en zei tegen mij: ‘Pak je spullen en ga naar huis.’ De Guzman, hevig geëmotioneerd inmiddels, ging eerst langs dokter De Nicola. ‘Ik zei: what the fuck heb jij gedaan? Door jou ben ik niet fit!”

Vier maanden lang liep hij in zijn eentje rondjes rond het veld. De band met medespelers verwaterde. “Ik heb het hele jaar met die jongens gespeeld en gelachen. Niemand heeft me geholpen. Ik snap het ergens. Als ze mij helpen, zeggen ze van de club: ‘what the fuck doe jij met die gast?’”

Uiteindelijk mocht hij na lang aandringen toch andere artsen raadplegen en via via kwam hij bij Per Holmich, een Duitse sportarts, terecht. De Guzman vertelt met grote ogen: “Tien minuten! Tien minuten had hij nodig om te constateren: sporthernia, opereren.” Maar dan nog weigerde De Nicola zijn goedkeuring te geven. Uiteindelijk werd de speler uitgeleend aan Capri en kon de operatie tóch werden uitgevoerd. In de zomer van 2017 verkaste De Guzman uiteindelijk naar Frankfurt.

Napoli heeft via de clubwebsite intussen gereageerd op het verhaal van De Guzman. “De club wil benadrukken dat deze versie van de feiten, die zich drie jaar geleden afspeelden, compleet fout zijn. We zullen ons imago via de correcte juridische weg verdedigen.”