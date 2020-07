Natuurlijk hij: Ronaldo brengt Juventus met twee goals in vier minuten dichter bij negende titel op rij Redactie

20 juli 2020

23u29 2 Juventus JUV JUV 2 einde 1 LAZ LAZ SS Lazio Serie A Weer wat dichter bij een negende landstitel op rij. Juventus klopte Lazio met 2-1 en staat nu acht punten voor op Inter. Spannender is het in de topschutterstand. Cristiano Ronaldo zette zich met dertig goals naast Ciro Immobile, die ook scoorde en de spanning terugbracht. CI17 versus CR7.

CR7 | Cristiano Ronaldo is officieel de snelste speler ooit die 50 doelpunten kan scoren in de Serie A! 👑🇼đŸ‡č#JuveLazio 🇼đŸ‡č pic.twitter.com/lincUzVAkC Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Geen Jordan Lukaku vandaag bij Lazio. Zelfs niet op de bank. Volgens Italiaanse media om disciplinaire redenen. Jordan zag zichzelf als vervanger voor de geblesseerden Jony of Adam Marusic, maar Lazio-coach Simone Inzaghi schonk Djavan Anderson een eerste basisplek in de Serie A. Dat was niet naar de zin van Jordan, die volgens Sky Sports Italia gepikeerd reageerde. Inzaghi diende hem op zijn beurt van antwoord door de flankverdediger zelfs niet op de bank te posteren.

De eerste helft in Turijn bood geen spektakel. Juventus toonde de meeste drang naar voor, gescoord werd er voor rust niet. Al kon dat wel. Sandro trof na tien minuten de paal, aan de overzijde deed Immobile net hetzelfde met een snoeihard schot.

Ronaldo x2

Na de pauze werd de wedstrijd op vier minuten tijd beslist. Twee keer met Cristiano Ronaldo aan het kanon, met dertig goals een dik halfuurtje de nieuwe en enige topschutter in de Italiaanse hoogste klasse. Eerst zette hij een elfmeter om - de VAR zag terecht hands Ă­n de zestien, balen voor Lazio. Nadien strafte hij dom balverlies op het Romeinse middenveld af, Dybala bediende hem gepast. Lazio toonde geen veerkracht. De Oude Dame kreeg nog verschillende kansen om de score uit te diepen. Ronaldo kopte zijn hattrick op de paal, Dybala trapte op Strakosha.

TĂłt het tien minuten voor tijd toch nog spannend werd. Bonucci legde Immobile neer, de goalgetter zette de penalty om. Ook hij dertig goals. CI17 weer naast CR7.

Verder kwamen de bezoekers niet. 2-1, Juventus heeft met nog vier speeldagen te gaan acht punten voorsprong op eerste achtervolger Inter. Lazio is inmiddels weggezakt naar een vierde plek. EĂ©n ding is zeker: binnenkort is het feest in Turijn.

Lees ook:

Evolutie als rode draad in zijn loopbaan: hoe Cristiano Ronaldo zichzelf blijft heruitvinden (+)

FEIT | Paulo Dybala kan toveren. đŸ„”đŸŽ©#JuveLazio 🇼đŸ‡č pic.twitter.com/wTNcr2Ahwt Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.