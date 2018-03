Napoli zwaar onderuit tegen AS Roma, Mertens (1m69) zoekt boel met Fazio (1m95) LPB

03 maart 2018

23u20 72 Serie A Begeeft Napoli onder de titelstress met de finale in de Serie A stilaan in zicht? Een goednieuwsshow kwam er vanavond alleszins niet uit San Paolo. Niet vóór de clash met AS Roma: concurrent Juventus won in de 93ste minuut bij Lazio. En evenmin ernà: Dries Mertens en co moesten met een smadelijke 2-4-nederlaag afdruipen.

De optater tegen het team van Radja Nainggolan bezorgde Mertens in elk geval de nodige frustraties. Begin tweede helft tikte hij Roma-verdediger Federico Fazio langs achter aan. Een schelmenstreek waar de Argentijnse reus niet mee kon lachen. Fazio (1m95) ging verhaal halen bij Mertens (1m69), die prompt de confrontatie zocht. Het zorgde voor opmerkelijke beelden. Secondenlang stonden ze neus aan neus, de twee kemphanen, tot ref Davide Massa het brandje met twee keer geel bluste. (lees hieronder verder)

Napoli stond op dat moment al met 1-2 in het verlies. Ünder, op assist van Nainggolan, en Dzeko vlakten de vroege openingsgoal van Insigne uit. Terwijl de thuisploeg vergeefs beukte op de Romeinse vesting, sloeg een efficiënt AS Roma in de slotfase twee keer genadeloos toe. Een heerlijke plaatsbal van Dzeko was goed voor 1-3. Perotti maakte de afstraffing compleet, Mertens kon de bittere pil enkel wat vergulden. Napoli, amper vijf goals tegen in de vorige tien thuisduels, incasseerde er nu in één match vier.

Juventus keek intussen vanuit de luie zetel grijnzend toe. De 'Oude Dame' had zich enkele uren voordien lange tijd de tanden stukgebeten op de Lazio-defensie, tot Dybala in minuut 93 de verlossing bracht. De Argentijn werden de armen zowat van het lijf gesleurd, maar dat deerde hem niet om de 0-1 in doel te jagen. De titelstrijd in de Serie ligt weer helemaal open.

EDIN DZEKO! De Bosniër krijgt leider Napoli op de knieën! 👏#NapoliRoma 1️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/wsdfFORJPL Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

.@dries_mertens14 legt met een fraaie trap de eindscore vast: 2-4. Een avond om snel te vergeten voor Napoli! 😔#NapoliRoma 2️⃣-4️⃣ pic.twitter.com/TgRiAxtab9 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOOOOOAL! 💥 Dybala maakt het verschil in de slotseconden van de wedstrijd. 😮



0️⃣-1️⃣ #LazioJuve pic.twitter.com/BiI2GQBMQf Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link