Napoli wint vlot tegen Sampdoria en stopt recordreeks Quagliarella, Dries Mertens kijkt toe vanop bank LPB

02 februari 2019

Napoli heeft een einde gemaakt aan de recordreeks van Fabio Quagliarella. De club van Dries Mertens, die zelf 90 minuten op de bank bleef, wist de 36-jarige spits van Sampdoria van scoren af te houden bij de 3-0-zege in het eigen San Paulo. Quagliarella had in zijn voorgaande elf duels in de Serie A steeds doel getroffen, waarmee hij de prestatie van Gabriel Batistuta uit 1994 evenaarde. De Italiaanse veteraan maakte sinds eind oktober liefst veertien doelpunten in de Serie A. Bij Sampdoria ontbrak Dennis Praet door een schorsing.

Napoli is de enige ploeg die een beetje in het spoor van koploper Juventus weet te blijven. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti heeft nu acht punten minder dan de ‘Oude Dame’, die vanavond nog tegen Parma speelt. De goals tegen Sampdoria kwamen van Milik, Insigne en Verdi op strafschop.