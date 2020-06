Napoli wil Mertens na carrière een job aanbieden: “Hij is een slimme gast, een badass, een kleine aap” Kristof Terreur

15 juni 2020

11u29 8 Serie A Napoli wil ook na zijn carrière door met Dries Mertens. Dat bevestigt voorzitter Aurelio De Laurentiis. “Hij is een speciale gast: een straatjongen, intelligent, helder, een bad ass, een kleine aap.” Nu nog de handtekening onder dat contract.



De laatste punten en komma’s. Nog altijd. Toch is het enkel wachten op de handtekening. Dat bevestigt Aurelio De Laurentiis, de gekke voorzitter van Napels in de Corriere dello Sport.

“Normaal geven we spelers van 33 geen nieuwe contract, maar voor Dries maken we een uitzondering”, zegt de filmproducent. “Wanneer hij er een punt achterzet, wil ik hem graag bij de club houden, in een andere rol.”

De Laurentiis prijst Mertens, god in Napels en deel geworden van zijn erfgoed. “Een half jaar geleden heb ik met hem ontbeten. Een gesprek onder vier ogen. Hij is een straatjongen. Maar ik heb ook een bijzonder man ontdekt. Een intelligente gast, mentaal helder, een badass, een deugniet, een kleine aap.”

De Laurentiis en de ploeg leefden in november nog op voet van oorlog nadat de spelers zijn orders om op afzondering te gaan negeerden. Ondertussen is alles uitgepraat. Coach Gennaro Gattuso, die in december overnam van Carlo Ancelotti, heeft iedereen weer op een lijn gekregen.

