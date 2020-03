Napoli-voorzitter probeert Mertens met lunch te charmeren tot contractverlenging Kristof Terreur

01 maart 2020

Een plaatselijke fotograaf legde vandaag hun afspraak in het restaurant van het Grand Vesuvio Hotel vast. Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis hield een goed gevoel over aan een last minute plande lunch met Dries Mertens. Een informele babbel over zijn toekomst, zonder zaakwaarnemers of agent. De speler proberen te charmeren. Napoli wil het aflopende contract van zijn recordtopschutter (32) graag met twee jaar verlengen, maar Mertens wacht geduldig af. Hij bekijkt alle opties. Een akkoord is er niet. Mertens verdient netto ongeveer 4 miljoen netto per jaar. Vraag is of Napoli een dertiger opslag wil geven of aan dezelfde voorwaarden wil verlengen. Omdat zijn contract straks afloopt, is Mertens gegeerd. Inter polste. Chelsea probeerde in januari al, en ook andere topclubs houden zijn situatie in de gaten.

