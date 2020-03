Napoli-voorzitter haalt uit naar Lukaku’s Inter: “Niet zo slim om spelers naar buitenland te laten afreizen” AV

26 maart 2020

12u47 1 Serie A Het coronavirus zorgt over heel de wereld voor stress, zeker in het zwaar getroffen Italië. Tijdens een videoconferentie met alle Italiaanse profclubs kwam het tot een woordenwisseling tussen Aurelio De Laurentiis en Giuseppe Marotta, de CEO van Inter. De Napoli-preses stelde dat hij het niet slim vond dat clubs spelers naar het buitenland laat reizen. Zo keerde Romelu Lukaku eerder deze week terug naar België. De repliek van Marotta liet niet op zich wachten.

Het voetbal in Italië ligt al sinds 9 maart stil. Het land is na Spanje het zwaarst geteisterde in Europa en dus werden er gepaste maatregelen getroffen. Heel wat spelers en ploegen verblijven momenteel in quarantaine, maar dat weerhoudt hen er niet van om opnieuw te willen trainen. Onder andere Cagliari en Napoli wilden opnieuw het trainingsveld opstappen, maar besloten op het laatste moment hun plannen te herzien.

Momenteel is het Italiaanse voetballandschap in twee kampen gesplitst. Er zijn ploegen die de spelers terug naar hun thuisland laten reizen om daar hun conditie te onderhouden zolang de competitie ‘on hold’ staat. Onder andere Inter en Juventus, dat Cristiano Ronaldo op Madeira laat verblijven, staan achter dit voorstel. Ook Gonzalo Higuaín, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas Costa en Rodrigo Bentancur kregen een vrijgeleide van Juve. Bij Inter keerden dan weer Rode Duivel Romelu Lukaku en z’n ploegmaats, Samir Handanovic, Marcelo Brozovic, Ashley Young, Victor Moses, Christian Eriksen en Diego Godin, huiswaarts.

Weliswaar niet iedereen kan zich hierin vinden. Zo mengde Aurelio De Laurentiis zich gisteren in het debat. Op een videoconferentie met alle Italiaanse profclubs liet de voorzitter van Napoli verstaan dat hij dat geen slim idee vindt. Bij zijn club mag niemand de stad momenteel verlaten. Volgens De Laurentiis zal een speler die terugkeert uit het buitenland 14 dagen geïsoleerd worden en een extra quarantaine van 14 dagen aan de broek krijgen.

Wederwoord Marotta

Hij wordt hierin gesteund door Giovanni Cobolli Gigli. De oud-voorzitter van Juventus liet zich eerder deze week al uit over de beslissing. “De situatie bij Juventus werd complex toen Cristiano Ronaldo het land ontvluchtte. Wanneer de club dat toestond, liep de situatie uit de hand aangezien ook andere spelers zijn voorbeeld wilden volgen. Ze hadden allemaal moeten blijven waar ze waren.”

Di Laurentiis en Cobolli Cigli werden prompt van antwoord gediend door Giuseppe Marotta, de CEO van Inter. Die wees erop dat de beslissing van Inter werd gedicteerd door een regeringsdecreet en voorschriften van de regio Lombardije.

In ons land heeft dit vooralsnog niet tot noemenswaardige vetes geleid. Bij sommige clubs mogen spelers zonder problemen naar hun thuisland afreizen, maar anderen nemen maatregelen en verplichten iedereen om in het land te blijven.