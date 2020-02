Napoli pakt zes op zes, Mertens scoort en heeft nog twee goals nodig om clubtopschutter te worden DMM

03 februari 2020

22u49 0 Sampdoria SAM SAM 2 einde 4 NAP NAP Napoli

Zes op zes voor Napoli in de Serie A. Met dank aan Dries Mertens. Onze landgenoot begon tegen Sampdoria op de bank, maar mocht met nog twintig minuten op de klok opdraven. Het stond toen 2-2. Napoli had een vroege 0-2 uit handen gegeven. Ouwe vos Fabio Quagliarella tekende met een schitterende volley voor de aansluitingstreffer. Gabbiadini stelde in de tweede helft gelijk tegen z’n ex-club.

Maar het venijn zat in de staart. Diego Demme zorgde in de 83ste minuut voor de winning goal. Mertens viel in het slot nog stevig op zijn arm, maar kon na verzorging verder én scoren. Onze landgenoot legde de 2-4-eindstand vast met een mooie boogbal. Met zijn 119de goal voor Napoli komt hij nu op 2 goals van het clubrecord. Dat is in handen van Marek Hamsik met 121 treffers.

Mertens was de voorbije maand bij zijn Italiaanse club naar de achtergrond verdwenen. De Rode Duivel speelde voor het laatst voor Napoli op 22 december tijdens het uitduel bij Sassuolo (1-2), toen hij een kwartiertje voor tijd inviel. Nadien bleef het opvallend stil rond de toestand van de aanvaller, die op de sukkel was met een adductorenletsel en op weg leek naar de uitgang, Mertens vertrok niet en kreeg tegen Sampdoria zijn eerste speelminuten van 2020. Een rentree door de grote poort.

