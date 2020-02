Napoli ondanks assist Mertens onderuit tegen laagvlieger Lecce ABD

09 februari 2020

16u55 0 Napoli NAP NAP 2 einde 3 LEC LEC Lecce

Onvoorspelbare Napolitanen. Na zeges tegen Juventus en Sampdoria is de ploeg van Dries Mertens in eigen huis onderuit gegaan tegen laagvlieger Lecce. De bezoekers kwamen na een halfuur op voorsprong via Lapadula. Lecce moest niet onderdoen voor Napoli en dwong een pak kansen af. Toch klom Napoli langszij. Mertens dook de ruimte in en legde de bal perfect voor doel. Milik schoot via de deklat binnen: 1-1. Erop en erover? Allesbehalve. Lecce klom op een dubbele voorsprong dankzij goals van - alweer - Lapadula en Mancosu. In de slotminuut kwam de aansluitingstreffer van Callejón te laat: 2-3. Degradatiekandidaat Lecce had in de Italiaanse competitie pas één keer eerder gewonnen bij Napoli, in 1998 (2-4). Napoli blijft een grijze middenmoter in de Serie A op een elfde plaats.

Ook Radja en Cagliari verliezen

Radja Nainggolan kon met Cagliari de nederlaag niet vermijden op bezoek bij Genoa, waar het na een doelpunt van oudgediende Goran Pandev 1-0 werd. Nainggolan speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers, die al voor de negende wedstrijd op rij niet konden winnen en daardoor in de stand naar de tiende plaats zijn gezakt.