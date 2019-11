Napoli, met Mertens als invaller, en AC Milan houden elkaar in evenwicht Redactie

23 november 2019

18u00 0 AC Milan MIL MIL 1 einde 1 NAP NAP Napoli Serie A AC Milan en Napoli speelden 1-1 gelijk na een matige wedstrijd. Beide ploegen kennen een zwakke seizoensstart, Napoli staat zevende en Milan staat slechts dertiende. Bij Napoli viel Mertens op het uur in.

In het begin van de wedstrijd eiste Milan de bal op, wat leidde tot een eerste kans die werd gered door Meret. Tegen de gang van het spel in kwam Napoli op voorsprong. In eerste instantie besloot Insigne nog op de deklat, maar Hirving Lozano was goed gevolgd en knikte de 0-1 voorbij Donnarumma binnen. Vijf minuten later wist AC Milan echter al tegen te scoren. Giacomo Bonaventure knalde de bal van net buiten de zestien meter staalhard tegen de touwen: alles te herdoen!

Na de rust ging de wedstrijd zonder al te veel kansen verder. Op het uur gooide Ancelotti Dries Mertens in de strijd, die nooit echt zijn stempel kon drukken op de wedstrijd. Napoli kreeg nog een kansje op de 1-2. Mertens stak Elmas diep, waarna die laatste een penalty claimde na een ‘fout’ van Donnarumma. Geen contact, oordeelde de scheidsrechter.

Met het gelijkspel schiet geen van beide teams echt iets op in de stand. Voor Napoli is het al van 19 oktober geleden dat er nog eens gewonnen werd in de Serie A.