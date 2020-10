Napoli meldt zich af voor duel met Juventus, forfaitnederlaag dreigt ODBS

04 oktober 2020

21u11

Bron: Belga 1 Serie A Napoli heeft noodgedwongen besloten niet naar Turijn af te reizen voor het duel met Juventus. De club van Rode Duivel Dries Mertens heeft te maken met coronabesmettingen en vreest dat er meer spelers het virus hebben opgelopen.

De organisatie achter de Serie A dreigt met een reglementaire nederlaag voor de ploeg uit Zuid-Italië. De regels bepalen dat wanneer een team niet komt opdagen de tegenstander - in dit geval Juventus - met 3-0 heeft gewonnen. Het duel zou om 20u45 uur beginnen.

Een woordvoerder van Napoli heeft gezegd dat de lokale gezondheidsautoriteiten het team hebben bevolen in quarantaine te gaan. Volgens de Serie A heeft de gemeente Napels de afspraken omtrent het gezondheidsprotocol, samengesteld door de voetbalbazen en de sportminister, niet nageleefd. Hierin is bepaald dat wanneer er coronagevallen in een selectie zijn de andere spelers wel gewoon kunnen trainen en uitkomen in wedstrijden wanneer zij negatief hebben getest.