Napoli loopt averij op tegen middenmoter, Roma wint spektakelpartij in Firenze met assist van Nainggolan

18u49

Nainggolan en de Argentijn Diego Perotti zorgden voor de beslissende 2-4 in Firenze.

Napoli heeft op de twaalfde speeldag van de Italiaanse Serie A dure punten verloren. Het kwam op het veld van Chievo niet verder dan 0-0. Dries Mertens speelde de hele partij in de Napoli-aanval, maar kon de opening niet forceren. Aan de overzijde viel Samuel Bastien een kwartier voor tijd in. Napoli (32 punten) blijft ondanks het puntenverlies leider, met een punt meer dan Juventus dat thuis erg veel moeite had met de puntenloze hekkensluiter Benevento (2-1). Ciciretti zorgde voor de verrassende 0-1 bij de pauze, rond het uur trokken Higuain en Cuadrado de scheve situatie recht.

Fiorentina en AS Roma trakteerden de fans op zes goals (2-4). Gerson (5' en 30') bracht Roma op voorsprong, maar de thuisploeg kwam via Veretout (9') en Simeone (39') telkens snel op gelijke hoogte. Manolas (50') en Perotti (87'), op aangeven van Radja Nainggolan, zorgden toch voor de Romeinse zege. De Rode Duivel maakte de negentig minuten vol. Roma staat met 27 punten op een vijfde plaats en nadert tot op 3 punten van nummer 3 Inter, dat eerder op zondag op 1-1 bleef steken thuis tegen Genoa. Eder wiste in de slotfase de 0-1 van Falque uit.

Photo News

Het duel tussen Lazio Roma en Udinese kon niet afgewerkt worden door de hevige regenval in de Italiaanse hoofdstad. Jordan Lukaku zou bij de thuisploeg op de bank beginnen. Een nieuwe datum voor de partij ligt nog niet vast.

Geen Engels bij Olympiakos

In de Griekse Super League kende Olympiakos Piraeus op de tiende speeldag geen problemen met hekkensluiter Platanias (5-1). Pardo (2' en 90'), Botia (19'), Cissé (32') en Ansarifard (68', pen.) troffen raak voor de thuisploeg. Invaller Papanikolaou (88') lukte tussendoor de eerredder. Silvio Proto stond bij Olympiakos de hele partij in doel, zijn teammaat Vadis Odjidja verliet achttien minuten voor tijd het terrein. Björn Engels en Guillaume Gillet stonden bij het team uit Piraeus niet op het wedstrijdblad. Olympiakos staat in de stand op de vierde plaats met zeventien punten. Atromitos is de verrassende leider in Griekenland met drie punten meer.