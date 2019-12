Napoli kan weer niet winnen, Mertens en co. geraken niet voorbij Udinese NVE

07 december 2019

18u00 0 Udinese UDI UDI 1 einde 1 NAP NAP Napoli Serie A In de Serie A moesten Dries Mertens en Napoli op bezoek bij Udinese. Na enkele tumultueuze weken in Napels kon er maar beter eens gewonnen worden. Dat gebeurde echter niet, voor de negende wedstrijd op rij inmiddels.

Het was Napoli dat het gretigst aan de partij begon met enkele kleine kansjes. Tegen de gang van het spel in maakte Lasagna er echter 1-0 van, na zwak verdedigen bij Napoli. De frustraties namen al snel de bovenhand bij de Napolitanen, onder meer Mertens pakte geel.

GOAL | Kevin Lasagna scoort het eerste doelpunt van de wedstrijd!



1️⃣-0️⃣ #UdineseNapoli 🇮🇹

In de tweede helft was het weer Napoli dat de neus aan het venster stak. Uiteindelijk werd dat beloond, in de vorm van een lage schuiver van Zielinski. Napoli bleef kansen creëren, maar het mocht niet baten. De wedstrijd eindigde op 1-1. Dries Mertens speelde geen opvallende partij, bij Udinese stonden Bram Nuytinck en Stefan Okaka (ex-Anderlecht) in de basis.

In de stand schiet Napoli weinig op met een gelijkspel, het ziet de kloof met de top zes groter worden. Het is ondertussen al 9 wedstrijden geleden dat Napoli nog eens wist te winnen, maar liefst 7 keer speelden ze gelijk.

GOAL | Zielinski hangt de bordjes gelijk!



1️⃣-1️⃣ #UdineseNapoli 🇮🇹