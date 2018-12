Napoli en ingevallen Mertens pas in absolute slotfase voorbij Cagliari: Milik zorgt met late vrijschop voor beslissende treffer XC

16 december 2018

20u00

Bron: ANP 0 Cagliari CAG CAG 0 einde 1 NAP NAP Napoli Serie A Napoli is op het veld van Cagliari in extremis met de drie punten aan de haal gegaan. Milik scoorde in de extra tijd via een vrijschop de enige treffer: 0-1. Mertens viel een halfuur voor affluiten in.

GOOOAL | Napoli wint van Cagliari dankzij een prachtige vrije trap van Milik! 😱



FT 0️⃣-1️⃣ #CagliariNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/Bs8RVHzH74 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Trainer Ancelotti hield kleppers als Mertens en Insigne buiten zijn basiselftal. De twee aanvallers moesten samen met Callejón alsnog het veld in toen Napoli maar niet het net wist te vinden. Ook met de drie offensieve krachten erbij leek doelman Cragno de held te worden van de thuisploeg. Het was uiteindelijk niet een van de invallers, maar Milik die de winnende treffer maakte. Voor Cagliari was het de eerste thuisnederlaag van het seizoen.

Napoli (38 punten uit 16 wedstrijden) heeft acht punten achterstand op koploper Juventus en zes punten meer dan de nummer drie Internazionale.

