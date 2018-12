Napoli-coach Ancelotti woest om apengeluiden: “Volgende keer stappen we met zijn allen van het veld” LPB

27 december 2018

Carlo Ancelotti vindt dat de grens in de Italiaanse voetbalstadions qua racisme is bereikt. Dat zei de trainer van Napoli gisteravond na de nederlaag van zijn team bij Inter Milaan (1-0).

Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly (ex-RC Genk) werd in Milaan meerdere keren geconfronteerd met apengeluiden en andere vormen van racisme vanaf de tribune. "We hebben de scheidsrechter tot drie keer toe gevraagd de wedstrijd te staken. Dat deed hij niet. Maar waar leg je de grens dan? Bij vier keer? Of bij vijf keer?”, aldus Ancelotti, die Koulibaly in de slotfase met een rode kaart zag vertrekken. De Senegalees kreeg eerst geel voor een overtreding. Omdat hij daarna op een cynische manier applaudisseerde richting de scheidsrechter, kreeg hij direct zijn tweede gele kaart.

Ancelotti zei dat hij en zijn spelers de volgende keer met zijn allen van het veld stappen als er weer sprake is van racistische geluiden. “Misschien moeten we de volgende keer zelf maatregelen treffen en van het veld stappen. Waarschijnlijk verliezen we dan reglementair de wedstrijd, maar dat hebben we er voor over. Dit is niet goed voor het Italiaanse voetbal.”