Napoli blaast titelstrijd in Serie A nieuw leven in met verrassende zege tegen Juventus

26 januari 2020

22u43 0 Napoli NAP NAP 2 einde 1 JUV JUV Juventus

Inter, dat deze middag 1-1 gelijkspeelde tegen Cagliari, mag Napoli bedanken. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso - zonder de geblesseerde Dries Mertens - heeft verrassend met 2-1 gewonnen van titelfavoriet Juventus. Zielinski brak de wedstrijd pas in de tweede helft helemaal open: 1-0. Op vijf minuten van het einde zette Insigne de ‘Gli Azzurri’ op een dubbele voorsprong. Dat bleek nét voldoende voor de zege, want in de slotminuut pikte Cristiano Ronaldo zijn doelpunt nog mee. 2-1-eindstand. Juventus blijft leider, maar ziet Inter weer naderen tot op drie punten.