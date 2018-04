Napels tot diep in de nacht het totale delirium nabij: Mertens en co door 10.000 tifosi als helden ontvangen Hans Op de Beeck

23 april 2018

09u27 27 Serie A Onwezenlijke beelden in Napels vannacht. Na de stuntzege bij aartsrivaal Juventus (0-1), waardoor Napoli nog maar één puntje achterstaat op de Oude Dame, was het delirium tot héél diep in de Napolitaanse nacht compleet.

Terwijl er in het centrum feestgedruis losbarstte en vuurwerk afgeschoten werd alsof het leek dat er een oorlog was uitgebarsten (zie video hieronder), trokken 10.000 tifosi richting de luchthaven van Capodichino om de spelers op te wachten. Hun wagens lieten ze gewoon in rij achter op de ring, waarna ze massaal te voet hun weg verder zetten richting luchthaven. Daar steeg om kwart voor drie een luide schreeuw op, toen het vliegtuig van Mertens en co een kwartier later dan voorzien voet aan grond zette.

La guerra? 🤣🤣🤣🤣 Mamma mia jajajajjaaaaaaaa Noooooooo!!!!



La ciudad de Nápoles después del gran partido en Turín

(Juve 0-1 Napoli)



La fiesta en Napoli !!! Increíble.



No hay otra ciudad que viva el fútbol así en Europa #Napoli pic.twitter.com/sajo5j43Lw ☆ Diario Parisino ☆(@ parisinisto) link

Om tien na drie bevond de bus van de 'Partenopei' zich in een ongeziene nachtelijke mensenzee. Bijna een uur lang stond de bus stil - onmogelijk om te vertrekken. De spelers dansten en zongen dan maar mee met de tifosi. De man die naast de immens populaire trainer Sarri het meest gesolliciteerd werd voor een selfie, was gewezen Genk-verdediger Kalidou Koulibaly die zich met een kopbalgoal in minuut 90 kroonde tot de onverwachte matchwinnaar. 'San Koulibaly', de heilige Kalidou. Alsof hij even Maradona of Careca was - twee illustere ex-spelers uit de periode dat Napoli zijn laatste scudetto vierde in 1990. Je mag er niet aan denken wat er zich straks in Napels zou afspelen als ze nog eens landskampioen worden. Pas even na vier uur keerde de rust rond de luchthaven terug en kon de bus eindelijk richting zetten naar thuisbasis Castel Volturno, waar de spelers ook opgewacht werden om ze goeienacht te wensen. Of beter, goeiemorgen.

Así andaba el bus del #Napoli a las 5 de la madrugada tras la victoria ante la #Juventus 😂😂😂 #JuveNapoli pic.twitter.com/HSnJAony0C Mirko Calemme(@ mirkocalemme) link

¡Mira quién apareció para celebrar el triunfo del Napoli! Maradona se sacó una foto con la camiseta de Koulibaly para festejar el 1-0 ante Juventus. Las únicas dos veces que los Azzurri salieron campeones de la #SerieAxESPN, fueron con el Diego, en 1987 y 1990. ¿Lograrán repetir? pic.twitter.com/kHKsXEuFdg Balón Dividido(@ BD_ESPN) link