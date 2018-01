Nainggolan, die disciplinaire schorsing uitzit aan de zijde van Roma-legende Totti, op de korrel genomen door eigen fans Mike De Beck

Zijn strapatsen tijdens de nacht van oud op nieuw kwamen Radja Nainggolan duur te staan. Naast de boete van, volgens Italiaanse media, meer dan 100.000 euro werd 'Il Ninja' ook uit de selectie geweerd door Eusebio Di Francesco voor de competitiewedstrijd tegen Atalanta Bergamo. De middenvelder van AS Roma trok dan maar naar de tribune om zijn club aan het werk te zien en deed dat in goed gezelschap. Niemand minder dan Francesco Totti flankeerde de Rode Duivel, die het tijdens en na de wedstrijd redelijk zwaar te verduren kreeg van de eigen aanhang. De twee zagen hoe AS Roma in eigen huis verrassend verloor met 1-2.

Parole dure contro Radja Nainggolan a fine partita in tribuna 😮 #RomaAtalanta pic.twitter.com/hyC4B7l6sJ delinquentweet(@ delinquentweet) link

