Nainggolan spreekt voor het eerst na afscheid bij AS Roma: "Het was niet mijn keuze om weg te gaan"

22 juni 2018

09u52

Bron: La Gazzetta dello Sport 4 Serie A Voor 24 miljoen euro ruilt Radja Nainggolan deze zomer AS Roma voor Inter Milaan. Op het eerste zicht een bizarre transfer, in eerste reactie bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport geeft 'Il Ninja' dan ook toe dat het niet zijn keuze was om andere oorden op te zoeken. "Roma verlaten was niet mijn idee, maar Inter wilde me meer dan ooit"

Tegen Radja's wil en dank, want de middenvelder voelde zich opperbest in het rood-gele tenue. Op Instagram gaf Nainggolan al aan dat de ietwat vreemde overgang boven zijn hoofd is beslist - "Ik ben echt niet blij om Roma te verlaten, maar soms beslissen andere mensen voor jou" - en nu heeft de ex-Rode Duivel ook tegenover de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zijn zegje gedaan.

"Inter bedanken"

"Ik draag voor altijd de Giallorossi-kleuren en de supporters in mijn hart. In enkele prachtige seizoenen heb ik alles gegeven voor de ploeg. Ik wil elke fan dan ook bedanken. Ze steunden me altijd en toonden hun liefde. Dat vergeet ik nooit."

"Rome verlaten was niet mijn idee, het was de club die me wilde verkopen", gaat Radja verder. "Het is een beslissing die ik respecteer. Inter wilde me echt, meer dan wie ook. Ik kan ze alleen maar bedanken. Ik ben blij dat ik opnieuw met Spalletti kan samenwerken. Hij is een geweldige coach." Luciano Spalletti was de man die Nainggolan bij Roma voor het eerst op de tien uitprobeerde, mét succes. Uiteindelijk werkten beide heren in de Italiaanse hoofdstad anderhalf jaar samen.