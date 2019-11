Nainggolan scoort, maar Cagliari geeft voorsprong uit handen in verhitte wedstrijd met drie rode kaarten NVE

25 november 2019

17u08 0 Serie A Door de hevige regenval op zondag werd de wedstrijd tussen Lecce en Cagliari verplaatst naar vanmiddag. Radja Nainggolan scoorde in een verhitte wedstrijd, waar in het slot nog drie rode kaarten vielen en Cagliari zijn dubbele voorsprong kwijtspeelde.

Voor de rust greep de VAR in na een handsbal van een Lecce-speler. Joao Pedro zette deze om: 0-1 voor Cagliari bij de rust. Na de rust scoorde ook landgenoot Radja Nainggolan, hij trapte de afvallende bal van net buiten de zestien meter knap binnen.

Na 82 minuten kreeg ook Lecce een penalty na handspel, dader Cacciatore kreeg rood omdat hij de bal van de lijn hield. De penalty werd omgezet door Lapadula, waarna doelman Olsen de bal in het publiek trapte. Lapadula reageerde, waarna Olsen de spits tegen de grond duwde. Rood voor beide spelers, Cagliari bleef nog met negen spelers over. In minuut 91 buitte Lecce de man-meer-situatie uit door de gelijkmaker te scoren. 2-2 werd ook de eindstand.

Cagliari en Nainggolan zijn ondanks het gelijkspel bezig aan een geweldige reeks. De ploeg uit Sardinië staat nu op een vierde plaats, de laatste nederlaag dateert al van 1 september.