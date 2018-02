Nainggolan openhartig: "Misschien moet ik proberen een beetje beter te liggen bij de bondscoach" MDB

27 februari 2018

14u33

Bron: Sport/Voetbalmagazine 0 Serie A Gaat hij mee of blijft hij opnieuw thuis? Dat is de hamvraag die rond Radja Nainggolan sluimert als het op het WK voetbal aankomt. In een interview met Sport/Voetbalmagazine ziet 'Il Ninja' wel een rol voor zichzelf weggelegd in het team van de Rode Duivels.

Moet Nainggolan na het gemiste WK van 2014 in Brazilië komende zomer opnieuw de wedstrijden van de Rode Duivels op de televisie volgen? Achter zijn naam staat alvast een vraagteken, al hoopt de middenvelder van AS Roma natuurlijk dat hij opgeroepen zal worden. "Het houdt me wel bezig. Op basis van mijn prestaties van de laatste jaren denk ik wel dat ik het verdien om bij de selectie te zijn. Ik zou mezelf bij de twee centrale middenvelders zetten in de 3-4-2-1. Mijn beste plaats, maar het belangrijkste is wel dat ik bij de WK-selectie behoor. Ik lig goed bij iedereen en ik ben geen herrieschopper. Nooit heb ik een probleem gehad met een andere speler. Sterker nog: de andere Belgische internationals komen me allemaal bezoeken in Rome. Misschien moet ik proberen een beetje beter te liggen bij de bondscoach, hoewel ik nooit problemen had met hem."

Chelsea en Guangzhou Evergrande

Zijn uitstekende prestaties van de afgelopen jaren gingen uiteraard ook niet onopgemerkt voorbij. Zo kreeg Nainggolan al een aanbieding uit de Premier League en de Chinese club Guangzhou Evergrande (met trainer Fabio Cannavaro) deed zelfs een bod op hem. "Ik kon tekenen bij Chelsea, maar ook bij andere ploegen. Op mijn 28, 29 jaar ergens opnieuw beginnen, met een andere cultuur en levensstijl, dat is niets voor mij. Liever blijf ik waar ik me goed voel. Als geld mijn motivatie was, had ik al vaker van club gewisseld en was mijn loon al vaker naar omhoog gegaan. Mijn voornaamste drijfveer is goed leven. Je moet gelukkig zijn en graag spelen waar je zit."