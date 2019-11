Nainggolan na drie assists én nieuwe wereldgoal: “Of Inter spijt heeft? Vraag het hen eens” Kristof Terreur

12 november 2019

07u21 6 Serie A Cagliari geeft hem vleugels. Sardinië is zijn eiland. Radja vlamt. Radja vliegt. Radja scoort. Radja strooit met assists. Bij de club waar hij doorbrak, leeft hij weer helemaal op. Een guerrilla strijdend op rancune.

Klein hartje, grote mond. Andere haarsnit, zelfde mens. ‘Il Ninja’ is een voetballer die praat zonder muilkorf. “Nachtjes uit, discotheken, alcohol? Als ik wil, zou ik alles kunnen opgeven, maar dan zou ik mezelf niet meer zijn”, zei hij vorige maand, goudeerlijk. Bij Cagliari is er niemand die hem zijn rock-’n-rollstreken kwalijk neemt. De waarheid op het veld. Zolang hun cultheld blijft draven, scoren en beslissende passes uitdelen, hoor je niemand. Hun krijger staat symbool voor de opmars van hun club.

In een vertrouwde omgeving herleeft hij. Zondag zette hij tegen Fiorentina - toch in de stats - zijn strafste nummertje neer in elf seizoenen in de Serie A: een voet in vier goals. Een wereldgoal, de tweede in evenveel weken, plus drie assists. In de gietende regen gaf het publiek hem een open doekje. Verdiend. Aan zijn handje heeft hij de club waar hij in 2010 doorbrak naar een vierde plaats geleid.

Op rancune

“Dit enthousiasme heb ik de voorbije jaren zelden gezien bij Cagliari”, zei Nainggolan. “De kranten zouden beter een paar bladzijden meer over ons schrijven. Er zijn sterkere teams dan ons, maar mogelijk hebben zij minder honger.”

Cagliari’s conducteur drijft op rancune. De afwijzing door Inter als brandstof. De club uit Milaan was de akkefietjes beu. Nainggolan had gehoopt op een nieuwe kans, maar kreeg te horen dat hij weg moest. “Natuurlijk wil ik het ongelijk van Inter bewijzen”, zei hij al meermaals. “Niet in een wedstrijd, maar het hele seizoen.” Hij is goed bezig. “Of ze spijt hebben?”, grijnsde hij zondag. “Vraag het aan hen.” Bij Cagliari voelt hij de liefde die hij in dat ene jaartje Inter heeft gemist. “Mijn eerlijkheid werd er niet meteen geapprecieerd door de fans”, vertelde hij aan Sportweek. “Zwakkelingen kussen vaak meteen de badge om zich populair te maken. Het is alsof je een meisje ontmoet en haar op de eerste date zegt dat zij de liefde van je leven is. Ik ben bij Cagliari en AS Roma uitgegroeid tot een icoon omdat ik alles gaf op het veld.”

Begin augustus had Nainggolan de keuze tussen Fiorentina en Cagliari, maar de liefde speelde een doorslaggevende rol. Hij koos voor vrouw Claudia, die vecht tegen kanker. Op zijn 31ste zette hij sportief een stap terug, omdat hij weet hoe genadeloos de ziekte toe kan slaan - hij verloor in 2010 zijn moeder. Nainggolan: “Claudia is sterk. Moedig. Ze doet haar best om haar emoties zo goed mogelijk te camoufleren. Zeker in het bijzijn van onze dochters. Het haarverlies door de chemo is een van de moeilijkste momenten voor een vrouw. Vooral voor haar ben ik teruggekeerd naar Cagliari. Ze heeft haar ouders hier, haar vrienden, plekken die haar dierbaar zijn. In die omstandigheden kan ze de strijd beter aangaan.” Tussen de pijnlijke momenten is het voetbal zijn uitlaatklep.

