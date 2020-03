Nainggolan: “Het eerste wat ik doe eens dit achter de rug is? Eens goed gaan stappen, zoals vroeger” YP

23 maart 2020

06u00

Bron: Instagram Cagliari, Gazzetta dello Sport 0 Serie A Ook Radja Nainggolan (31) wordt nog altijd gegijzeld door het coronavirus. Bij wijze van tijdsverdrijf gaf de middenvelder van Cagliari gisteravond dan maar een interview via de Instagrampagina van zijn club. Zijn (t)huis in Cagliari, zijn looks en hoe de quarantaine ervoor zorgt dat hij langer zal doorgaan als voetballer: het kwam allemaal ter sprake.

“Ik kan vrij goed met de omstandigheden om”, zei Nainggolan wanneer het coronavirus al gauw ter sprake kwam. “Ik wacht op nieuws over wanneer we terug mogen spelen. En ik begin stilaan ook wel te vergeten hoe laat het is of welke dag we zijn. Ik speel PlayStation, kijk tv, amuseer me wat met een dj-installatie die thuis staat... Ik wissel af, want anders lijken alle dagen dezelfde”, aldus de ‘Ninja’, die zegt dat de huidige situatie zijn carrièreplanning zou kunnen beïnvloeden. “Ik heb altijd gezegd dat ik er zou mee ophouden op mijn 34ste, maar nu denk ik dat ik doorga tot mijn 50. Hele dagen thuis zitten is écht niet mijn ding! Wanneer dit allemaal achter de rug is, ga ik eens goed gaan stappen. Net zoals vroeger.”

Ik weet dat de pers graag schrijft dat ik voor problemen zorg in de kleedkamer, maar da’s allemaal verzonnen. Ik kom overeen met iedereen waarmee ik tot dusver gewerkt heb Radja Nainggolan

Ook zijn terugkeer (op huurbasis) van Inter naar Cagliari kwam nog een keer ter sprake. De voormalige Rode Duivel deed een stap terug, omdat hij in Cagliari beter voor zijn zieke vrouw Claudia kan zorgen. “Ik heb me hier altijd thuis gevoeld, da’s ook waarom ik besloot terug te keren. Plus, de club bestond dit jaar ook exact 100 jaar en trok de geldbeugel open, ook al ging het de laatste jaren niet bepaald goed. Ik woon hier heel graag, maar ik woonde ook heel graag in de andere steden waarin ik gespeeld heb”, klonk het ook nog, waarna de Antwerpenaar ook nog maar eens aanhaalde dat hij geen moeilijke jongen is. “Ik weet dat de pers graag schrijft dat ik voor problemen zorg in de kleedkamer, maar da’s allemaal verzonnen. Ik kom met iedereen overeen waarmee ik tot dusver gewerkt heb. Ik heb nooit moeten liegen, of iets uitvinden... Ik zeg gewoon wat ik denk. Vroeger was ik een heethoofd, maar dat is allang niet meer het geval.”

Terrorist

Zijn excentrieke looks waren eveneens een thema. “Mijn tattoos? Ik heb er heel wat, maar ik ben ze de laatste jaren toch wat beginnen af te dekken. Dat komt doordat ze in een hotel in België ooit dachten dat ik een terrorist was. Ik sprak er af met vrienden om nadien uit te gaan, maar nog voor we vertrokken hield de politie ons tegen. Eens de agenten me herkenden, vroegen ze me om een foto. Maar ja, ik let op mijn kledij en vind het heel leuk om nu en dan eens van look te veranderen. Maar geen kuif of hanenkam meer voor mij. Ik beloofde dat ik dat na mijn dertigste niet meer zou doen.”

Ook deze thema’s kwamen nog ter sprake:

Heeft hij nog contact met zijn gewezen ploegmaats?: “Ja, ik hoor nog velen van hen, maar Francesco Totti in het bijzonder.”

Middenvelders waar hij naar opkijkt/opkeek: “Ik ben altijd fan geweest van Luka Modric, want alles wat hij doet is van het hoogste niveau. Clarence Seedorf was ook uitzonderlijk, met zijn kracht. Hij was de enige die me nooit een bal liet raken - ik ben er nooit overheen geraakt.”

De beste middenvelders waar hij mee samenspeelde: “Zo zijn er veel. Kevin Strootman was geweldig voor zijn blessure, Daniele De Rossi was fenomenaal maar kwalitatief gezien was Miralem Pjanic nog een van de beste. Bij Inter maakte Marcelo Brozovic altijd het verschil. Nicolò Barella toont dat hij, zelfs op zijn leeftijd, bij een topclub hoort.”

De mooiste goal uit zijn carrière: “Ik heb dat nooit echt bijgehouden, maar die tegen SPAL van dit jaar zal er dicht bij zijn. Die was perfect in uitvoering en techniek.”

Hoe ze bij Cagliari fit blijven dezer dagen: “We hebben hometrainers gekregen van de club om thuis in beweging te blijven, maar die fiets is niet echt functioneel voor mijn lichaam. Maar we moeten het ermee doen. Het probleem is dat ik thuis nooit veel heb gedaan, maar nu moet ik dat wel doen.”