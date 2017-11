Nainggolan en Mertens blinken in Team van het Jaar van Serie A XC

23u42 0 AFP Alex Sandro, Dani Alves, Miralem Pjanic, Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Paulo Dybala, Dries Mertens, Radja Nainggolan, Marek Hamsik en Kalidou Koulibaly. Serie A Met Radja Nainggolan en Dries Mertens hebben twee Rode Duivels een plekje veroverd in het elftal van het jaar van de Serie A. Buffon werd in het Gran Galà del Calcio in Milaan verkozen tot Speler van het Jaar.

Scherpschutter Dries Mertens prijkt zoals verwacht in het Team van het Jaar. Na een geweldig seizoen is hij ook dit jaar vaak aan het kanon. Na veertien partijen liet de Rode Duivel alweer tienmaal de netten trillen. Zijn trainer Maurizio Sarri werd Coach van het Jaar.

Ook Radja Nainggolan kon uiteraard niet ontbreken in het elftal. Die eer viel hem trouwens al voor het derde jaar op een rij te beurt. ‘Il Ninja’ is de absolute sterkhouder bij AS Roma en werd nog in juni door de fans verkozen tot Speler van het Jaar van zijn team.

Team van het Jaar van Serie A

Buffon; Dani Alves, Bonucci, Koulibaly, Alex Sandro; Hamsik, Pjanic, Nainggolan; Dybala, Higuain, Mertens.

AFP Dybala en Mertens.

AFP Pjanic - Nainggolan - Hamsik.