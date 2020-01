Nainggolan deelt moederclub Inter tik uit: “Ik werd hier behandeld als middelmatige speler” KTH

27 januari 2020

11u49 0 Serie A Radja Nainggolan (31) slaat terug. De middenvelder van Cagliari scoorde gisteren met een licht afgeweken knal tegen zijn moederclub Inter. Een doelpunt dat de ‘Nerazzurri’ de overwinning kostte. Na het 1-1-gelijkspel pakte ‘Il Ninja’ uit met een rake opmerking.

Slechts één van zijn vijftig doelpunten die Radja Nainggolan in de Serie A en Europese competities samen scoorde, maakte hij van in de kleine rechthoek. Eenentwintig, net niet de helft, knalde hij van buiten de zestien tegen de touwen. Juichen deed hij niet op San Siro - respect voor zijn broodheer.

Toch moet hij zich hebben verkneukeld. Radja, zo gaf hij zelf kort na zijn uitleenbeurt aan, was uit op revanche. Te snel afgeschreven door de directie van Inter, zo vond hijzelf, daarbij niet geholpen door zijn stommiteiten. Net tegen de Nerazzurri maakte hij er vijf op vijf van.

Zijn vijfde goal van het seizoen, naast vijf assists, zijn vijfde van buiten de rechthoek. Eén op acht van die raketten eindigt dit seizoen tegen de touwen. De hak van Bastano hielp hem. Zijn afgeweken uithaal verdween via de paal kansloos naast Handanovic. Een pijnlijk doelpunt voor Inter.

“Ik heb heel veel respect voor de fans van Inter en heel wat van mijn oude ploegmaats”, zei de huurling. “Ik had het gevoel dat ik hier altijd als een middelmatige speler ben behandeld. En dat ben ik niet. Aan de ene kant ben ik blij. Aan de andere niet. Wie weet wat mijn toekomst inhoudt? Ik zelf alvast niet.”

De challenger van Juventus in de titelstrijd verloor het helemaal in het slot. Lautaro, spitsbroeder van Lukaku, niet in het minst. Nadat hij een fout niet meekreeg, duwde ref Manganiello hem eerst de gele kaart onder de neus. Vervolgens bleef de Argentijn mopperen. Manganiello had aan een woord genoeg om rood te trekken. Lautaro koelde op weg naar de kleedkamer zijn woede op enkele glazen panelen. Wit van woede. Helemaal het noorden kwijt.

Frustraties bij Lukaku

Terwijl Romelu Lukaku na het laatste fluitsignaal nederig het hoofd boog, gingen ook coach Antonio Conte en invallerskeeper Tommasso Berni verhaal halen bij de ref. Een begeleider van Inter hield een woeste coach op genoeg afstand van Manganiello. Berni ging wel in het boekje. Rode kaart na het laatste fluitsignaal. Niet fraai om te zien: Inter verloor zondagmiddag zijn waardigheid. Maskers vielen af.

Het merendeel van de spelers en trainer weigerden alle commentaar na de match. Enkel doelman en aanvoerder Samir Handanovic reageerde voor de televisiecamera’s

kort: “We verloren geen punten door de ref. We waren alleen gefrustreerd dat onze aanvallers onvoldoende vrijschoppen kregen in tegenstelling tot die van Cagliari.” De raket van Radja, de implosie en vervolgens de radiostilte. Inter stuurde nadien een smoesje de wereld in. Dat Conte zich te slap voelde om iets te zeggen. Zal wel.

Inter verloor in de laatste zeven wedstrijden tien punten - allemaal gelijke spelen. ‘Big Rom’ kwam zelden in scoringspositie. Na een knappe ren van aan de middenlijn besloot hij een meter voorlangs. In de Serie A wacht hij nu drie matchen op een doelpunt.

Een beeld tekenend voor Inter. De frustratie in het slot. Zondagavond ebde die wat weg, want Napoli haalde het met 2-1 van Juventus en hield Inter in de titelkoers.