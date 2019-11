Na de muiterij bij Napoli: Mertens en co melden zich na boycot toch in afzonderingsoord LPB/KTH

06 november 2019

08u26

Bron: Gazzetta dello Sport 6 Buitenlands voetbal De muiterij, de day after. Dries Mertens was woensdagmorgen een van de eersten die zich op het trainingcomplex van Napoli meldde voor de training en een meeting met de directie. Zijn geviseerde voorzitter Aurelio de Laurentiis werd niet gespot. Er moeten wat plooien worden gladgestreken. Na het gelijkspel tegen Salzburg weigerde de spelersgroep te buigen voor de nukken van de grote baas. Die had hen verplicht op afzondering te trekken na de teleurstellende resultaten, maar de bus bleef leeg. De spelers, ook Mertens, meldden doodleuk dat ze naar huis gingen.

Een bizar beeld was het, de spelersbus van Napoli die kort na middernacht op San Paolo wegreed zonder spelers. Dries Mertens en co gaven daarmee een statement dat er mocht zijn. Hun doelwit: Aurelio De Laurentiis, voorzitter van Napoli en gediplomeerd driftkikker. In zijn woede na de 2-1-nederlaag vorig weekend bij AS Roma had De Laurentiis in de kleedkamer het woord ‘ritiro’ - retraite - in de mond genomen. Lees: van maandagavond tot en met komende zondag stuurde De Laurentiis zijn spelersgroep op afzondering. Kwestie van de groepsgeest aan te wakkeren en de violen te stemmen, na drie wedstrijden op rij zonder zege.

De spelers konden de maatregel van De Laurentiis maar matig appreciëren. Toen ze na de match te horen kregen dat de ‘retraite’ toch doorging ondanks een degelijke prestatie, beslisten ze tot actie over te gaan. De bus die Dries Mertens en zijn ploegmaats naar afzonderingsoord Castel Volturno moest brengen, bleef na de wedstrijd leeg. In de plaats trokken de spelers elk naar hun eigen huis. Muiterij in het kwadraat. Meer nog, enkelen onder hen hebben intussen hun advocaat ingeschakeld. De Laurentiis gaat met het opleggen van een verplichte meerdaagse afzondering zijn contractuele boekje te buiten, zo luidt het.

Coach Carlo Ancelotti, niet gediend met het optreden van De Laurentiis, liet zich bij de revolte niet onbetuigd. Ancelotti bleef gisteravond weg op de verplichte persconferentie van de UEFA. Idem voor spits Fernando Llorente, die was voorzien als spreekbuis van de spelersgroep. Tot middernacht bleven journalisten wachten. Toen kwam de melding dat Ancelotti niet zou opdagen. Tegen het protocol van de UEFA in, de boete voor Napoli ligt klaar. Ancelotti en zijn technische staf keerden finaal wél terug naar Castel Volturno. De spelersgroep deed dat woensdagmorgen wel. Mertens was een van de eersten die zich aanmeldde. Ook sportief directeur Christiano Giuntoli en zijn assistent waren aanwezig.

De Laurentiis werd niet gespot. De Napoli-voorzitter verliet dinsdagavond als eerste het stadion, zich van geen spelersopstand bewust. Aanvoerder Lorenzo Insigne en de rest van de spelersraad, waaronder ook Mertens, lichtten de zoon van De Laurentiis in: “Zeg tegen je pa dat we naar huis gaan.” Een boycot dus. Mertens verliet als eerste het stadion, met een hoop camera’s in zijn zog.

Het stormt momenteel bij Napoli, dat op een teleurstellende zevende plaats staat in de Serie A. Ook het kanon van Dries Mertens zwijgt al vier matchen op rij. Zaterdag is er de thuismatch tegen staartploeg Genoa. Benieuwd of tegen dan het stof is gaan liggen. En hoe zijn kolerieke voorzitter reageert.