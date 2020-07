Na De Bruyne, Lukaku en Witsel gaat marketinggigant Roc Nation nu ook samenwerken met AC Milan FDZ

09 juli 2020

Er komt een ‘industry-first partnership’ tussen AC Milan en Roc Nation, de Amerikaanse marketinggigant die onder meer de commerciële belangen verdedigt van Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Axel Witsel. De Milanese club zal op verschillende vlakken - merchandising, verkoop, sociale initiatieven... - samenwerken met Roc Nation. “Dit is het bij elkaar komen van twee krachtige organisaties”, zegt CEO Ivan Gazidis. Bij Roc Nation is co-CEO Michael Yormark “thrilled” door de samenwerking. “Beide merken hebben een grote toewijding voor de gemeenschap.” Roc Nation en AC Milan sloegen in mei al de handen in mekaar met ‘From Milan with love’, een virtueel benefietevent. Dat kwam er om hulde te brengen aan de mensen die in de frontlinie staan bij het bestrijden van het coronavirus.